Legăturile personale dintre părinți și copii în timpul stării de urgență sau "Războiul rozelor"

Dosare Juridice - COVID-19

„(3) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal. (4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti”.

Prin Ordonanța Militară nr. 3 din 24 martie 2020 s-a interzis circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu anumite excepții, expres și limitativ prevăzute de art. 1.Noul context general a influențat și exercitarea legăturilor personale dintre părinți și copiii lor minori atunci când aceștia nu locuiesc împreună.Grupul de Comunicare Strategică a încercat să ofere anumite clarificări cu privire la această problemă, dar a încurcat și mai mult lucrurile. Astfel, pe 1 aprilie 2020, la: ”Acest motiv nu este prevăzut ca excepție în textul Ordonanței Militare nr. 3, dar pot fi exercitate drepturile stipulate prin hotărârea notarială sau judecătorească de divorț privind drepturile parentale. Mai exact, copilul minor poate fi preluat la domiciliu de părintele care nu îl are în întreținere, în perioada stabilită în hotărârea de divorț”.Ce se întâmplă însă în cazul în care părintele respectiv are domiciliul într-o altă localitate, poate chiar una mai îndepărtată și cu resurse medicale mai limitate, în comparație cu cea de la domiciliul copilului? Ce se întâmplă dacă în timp ce copilul se află la locuința părintelui pentru exercitarea legăturilor personale, în acea localitate s-ar impune restricții suplimentare în urma cărora minorul nu ar mai putea fi readus la domiciliul său la încetarea programului de vizită?Ce se întâmplă în cazul copiilor cu sensibilități accentuate, care trebuie protejați și feriți de riscuri inutile?Care este situația atunci când părintele nu are o hotărâre judecătorească – cum se exercită dreptul la legături personale?Potrivit art. 262 Cod Civil, acest drept este în primul rând un drept al copilului, iar exercițiul său poate fi limitat în condiţiile prevăzute de lege, pentru motive temeinice, luând in considerare interesul superior al copilului.Astfel, potrivit art. 2 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului:Acest principiu este preluat de legislaţia noastră din Convenţiile internaţionale semnate şi ratificate de România, care au devenit parte din dreptul intern, cum ar fi în principal Convenţia cu privire la apărarea drepturilor copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989 şi ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, precum şi Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, adoptată la data de 29 mai 1993 şi ratificată de România prin Legea nr. 84/1994.Precizarea notiunii de „interes al copilului” se raportează în primul rând, la prevederea din art.487 Cod civil în conformitate cu care parintii au dreptul și îndatorirea de a creşte copilul.Din păcate, părinții aflați într-un conflict juridic, mult prea preocupați de ”războiul” dintre ei, au interpretat cum au considerat de cuviință exercițiul acestui drept în această perioadă, uitând de cele mai multe ori de interesul superior al copilului lor.Unii dintre părinții care nu locuiesc cu copiii lor și deci exercită aceste legături personale au considerat că nimic nu s-a schimbat în vremea pandemiei, au un drept și asta este tot ce contează! Alții au încercat să profite de pandemie și să refuze înapoierea copilului la finalul programului de vizită, considerând că autoritățile sunt destul de ocupate în această perioadă, iar conflictele domestice nu mai sunt chiar o prioritate.La rândul lor, unii dintre părinții la care este stabilită locuința minorului și deci au obligația să sprijine legăturile celuilalt părinte cu copilul, au considerat că în această perioadă legăturile personale nu ar mai trebui deloc exercitate.Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția au recomandat ca legăturile personale să fie exercitate în această perioadă prin mijloace de comunicare la distanță. Nu toți părinții au ținut însă seama de aceste recomandări astfel că, în unele cazuri, mai ales acolo unde conflictul juridic există deja, s-a ajuns la la sesizarea instanțelor judecătorești.Potrivit art. 42 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență, pe durata stării de urgenţă, activitatea de judecată continuă numai în cauzele de urgenţă deosebită, toate celelalte fiind suspendate de drept.Lista cauzelor de urgență deosebită se stabileşte potrivit recomandărilor CSM de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru cauzele de competenţa acesteia şi, respectiv, de colegiile de conducere ale curţilor de apel pentru cauzele de competenţa lor şi pentru cauzele de competenţa instanţelor care funcţionează în circumscripţia lor teritorială.Potrivit acestei liste, doar ordonanța președințială poate fi exercitată în această perioadă pentru stabilirea modului de exercitare a legăturilor personale.Instanțele de judecată sesizate cu astfel de ordonanțe președințiale au recurs la soluția exercitării legăturilor personale la distanță, prin mijloace electronice, apreciind că interesul superior al minorului impune acest lucru.Astfel, Tribunalul București a considerat într-o speță că, până la ridicarea stării de urgență, programul de legături personale trebuie să se exercite în două zile pe săptămână, timp de o oră prin mijloace de comunicare la distanţă, respectiv telefonic şi/sau video - audio. La rândul său, Judecătoria sectorului 5 a considerat că se impune suspendarea provizorie a programului de legături personale pe durata stării de urgență, urmând ca legăturile părintelui cu minorul să se exercite prin mijloace electronice care asigură comunicarea la distanță. Tribunalul București a confirmat această soluție.Tribunalul Maramureș a fost mai restrictiv și a considerat într-o astfel de ordonanță președințială că legăturile personale pot fi exercitate doar la ridicarea stării de urgență tocmai pentru prevenirea răspândirii Covid-19.Comunicarea la distanță este o soluție în această perioadă, inclusiv pentru exercitarea legăturilor personale, și va putea fi o soluție chiar după încetarea stării de urgență și înlocuirea ei cu starea de alertă. Mai mult sau mai puțin mulțumitoare, este cu siguranță o soluție prudentă, la care în primul rând părinții ar fi trebuit să se gândească pentru binele copiilor lor.Din păcate, prinși în ”războiul” dintre ei, unii părinți uită de binele copiilor lor, deși cu siguranță îl doresc.Într-unul din multele procese pe care un cuplu de părinți îl avea pe rolul instanțelor, un judecător înțelept și curajos, specializat de-o viață în acest gen de litigii, le-a atras atenția părților că, de dragul copilului lor, trebuie să se oprească din acest ”război” absurd, pentru că altfel vor ajunge întocmai ca și personajele din filmul ”Războiul rozelor”. Odată lucrurile pornite pe drumul distrugerii și autodistrugerii nu mai există nici o speranță că se vor putea repara, iar doi oameni care s-au iubit extrem de mult ajung victime ale propriului lor război. În timp, nu imediat, sfatul judecătorului a avut efect pentru cele două părți din acel proces.Un articol semnat de Cătălina DICU, Senior Partner (cdicu@stoica-asociatii.ro), STOICA & Asociații.