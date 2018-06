webPR: Cristiana I. STOICA, desemnată ca membru deplin al Curţii Internaţionale de Arbitraj de pe lângă ICC Paris

Cristiana I. STOICA, avocat în Baroul București, a fost desemnată prin decizia ICC World Council din 20 iunie 2018, la propunerea Comitetului Naţional ICC Romania, ca membru deplin al International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce, pentru un mandat de trei ani, cu începere de la data de 1 iulie 2018. The International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce, în prezent lider mondial în domeniul arbitrajului instituțional, a fost înființată de ICC în anul 1923 şi îşi are sediul la Paris. Președintele ICC International Court of Arbitration este avocatul francez Alexis Mourre, reales pentru un nou mandat de trei ani. România este reprezentată acum de Cristiana I. Stoica, ca membru deplin şi de avocata Luminiţa Popa, ca membru supleant.





Cristiana I. Stoica, partener fondator al societăţii de avocați STOICA & Asociaţii, este arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerț şi Industrie a României şi coordonează grupul de practică arbitrală din cadrul World Link for Law, asociație internațională de avocaţi. Experiența sa în asociații şi instituții internaționale include şi mandatul de trei ani ca Președinte al Secției Europene a AIDV (International Wine Lawyers Association). Doctor în dreptul comerţului internaţional, aceasta colaborează cu Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, în cadrul masterului de «Arbitraj internaţional» (cu predare în limba engleză). Este coautor al lucrării «Arbitration in Romania» (editată de Wolters Kluwer International), coordonator al secţiunii pentru România a publicației «Getting the Deal Through - Arbitration», precum şi autor de publicații de drept, apărute în ţară şi în străinătate. Ca avocat, are o îndelungată experiență în domeniul dreptului internațional (societăţi comerciale, fuziuni, achiziţii, finanţare corporatistă, contracte, s.a.) şi a acordat asistenţa instituţiilor financiare internaţionale (EBRD, World Bank), ca şi unui mare număr de companii multinaţionale, fiind apreciată şi ca avocat în litigii şi în arbitraj internațional.







„Cristiana Stoica are experienţă în dreptul imobiliar, comercial şi, de asemenea, asigură asistenţă clienţilor în litigii arbitrale. Clienţii o apreciază pentru „cunoştinţele tehnice, comerciale şi pentru permanenta disponibilitate.” Chambers Europe, ediţia 2017





, misiune care mă onorează, mă voi dedica, folosind întreaga mea experiență de profesionist al dreptului, activităților Curţii din cadrul sesiunilor plenare şi ale comitetelor de lucru şi voi lua parte la evenimentele organizate de aceasta, alături de ceilalți membrii ai săi. Bucuria mea va fi să pot împărtăşi apoi experienţa, pe care o voi dobândi în următorii trei ani de mandat, tuturor celor cu care am lucrat şi voi continua sa lucrez în domeniul arbitrajului internațional - colegi juriști, studenți sau clienți”, a menționat Cristiana I. Stoica.