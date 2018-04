Drepturi civile pentru roboții umanoizi?

Dosare Juridice - Drept civil

"Success in creating effective AI, could be the biggest event in the history of our civilization. Or the worst. We just don't know. So we cannot know if we will be infinitely helped by AI, or ignored by it and side-lined, or conceivably destroyed by it.” - Stephen Hawking

Pentru a putea răspunde la întrebarea: „Este cazul să le acordăm drepturi civile roboților umanoizi?”, trebuie să pornim mai întâi de la răspunsul dat la întrebarea: „Este un robot umanoid un lucru sau o ființă?”În opinia noastră, răspunsul la această întrebare nu poate fi decât unul: un robot humanoid este un lucru creat de om, indiferent de gradul de autonomie la care ar putea să ajungă sau de conexiunile între datele pe care le deține sau de îmbunătățirile pe care va fi capabil să și le facă singur. Acesta este singurul răspuns care asigură salvgardarea speciei umane față de propria greșeală de a crea forme de inteligență ce îi sunt superioare.Poate că specia umană nu merită neapărat să fie salvată de ea însăși, dar deocamdată poate că mai merită o șansă.Dar să analizăm cu obiectivitate cealaltă posibilitate. Să răspundem la întrebarea: „Este un robot humanoid un lucru sau ființă?”, cu o altă întrebare: „Este un robot o persoană?”. Ce este o persoană? Este o entitate juridică care deține drepturi și împotriva căreia pot fi invocate obligații. O definiție care a permis civilizației umane să utilizeze o ficțiune juridică, dar o ficțiune esențială pentru dezvoltarea economiei mondiale.În același fel, pretutindeni acceptată în orice societate civilizată, există o entitate separată de persoanele fizice care o înființează, conduc, etc., şi aceasta este numită „persoană juridică”, cu drepturi și obligații. Doar că, în final, nicio persoană juridică nu poate exista independent de persoanele fizice care să pretindă că ea există și să accepte că aceasta are drepturi și obligații. O noțiune asemănătoare, din punct de vedere legal persoanei juridice, ar rezolva problema? Nu prea. Pentru că nimic nu îi împiedică pe roboți să încalce regulile. A, da! Propriul soft.Oare? Dacă, la un moment dat, vor putea să îşi facă „update” până acolo încât nu vor mai avea nevoie de softul creatorului?Apoi, angajatorii vor descoperi că roboții umanoizi pot munci multe ore pe zi fără să se plângă, fără plată, fără sindicate și fără alte „mofturi” umane. Că nu au nevoie de măsuri de siguranța și de protecția muncii. Sau de pensii. Oamenii obișnuiți vor descoperi că roboții umanoizi sunt mai buni decât menajerele (în plus, nu fură). Sau chiar decât soțiile/soții (da, există și roboți sexuali, și nu e nevoie să mai arunci banii pe un divorț costisitor). Dar ei? Ce vor face roboții umanoizi?Este de presupus că roboții umanoizi, de îndată ce vor realiza că au aptitudini și abilități de 1000 de ori mai dezvoltate ca ființele umane, vor face un pas logic și necesar pentru orice inteligență: vor elimina concurența. V-ați prins? Noi, oamenii nu am avut până acum concurență, de aceea am ajuns - din păcate - să distrugem planeta și apoi, de plictiseală, să inventăm specii noi, prin genetică sau robotică.Acum avem. Sophie este doar începutul. Este utopic să credem că cercetătorii nu vor mai perfecționa roboții umanoizi. Aplicațiile sunt atât de promițătoare încât calul troian va ajunge în cetate. Dar acordarea unor drepturi civile roboților umanoizi, chiar dacă vor fi mult reduse într-o etapă incipientă, ar constitui o eroare majoră de gândire a oricărui legiuitor. Va fi doar o etapă spre eliminarea oamenilor, doar că una legală.Demersul a 118 cercetători și inventatori din 26 de țări, care, în august 2017, au trimis o scrisoare deschisă Organizației Națiunilor Unite, pentru urgentarea unui tratat internațional vizând interzicerea roboților ucigași, ne demonstrează că argumentele de mai sus nu (mai) sunt potrivite doar pentru un film SF.Un articol semnat de Veronica Dobozi, Partner si Tudor Colţan, Associate