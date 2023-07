OPINIA SPECIALISTILOR SCHOENHERR & ASOCIATII Marți, 11 Iulie 2023, 08:50

Schoenherr și Asociații SCA a asistat AkzoNobel în legătură cu vânzarea activităților sale de producție de materiale izolante XPS (polistiren extrudat) din România către HIRSCH Porozell. Situată în Tunari, unitatea de producție XPS a devenit parte a AkzoNobel urmare a tranzacției prin care aceasta a preluat Fabryo Corporation, în octombrie 2018. Tranzacția se înscrie pe linia planurilor AkzoNobel de a se concentra pe domeniul său cheie de expertiză și de a-și concentra activitățile într-o singură facilitate de producție în România.

Monica Cojocaru Foto: Schoenherr si Asociatii

„Ne bucurăm că am fost alături de AkzoNobel în cadrul tranzacțiilor sale în sectorul producției din România, atât la intrarea sa în acest sector, prin tranzacția din 2018, cât și în recenta vânzare a activităților sale de producție de materiale izolante. Felicitări părților pentru finalizarea acestei tranzacții.‟ – a declarat Monica Cojocaru, partener Schoenherr și Asociații SCA, care a coordonat echipa de avocați ce a asistat AkzoNobel în tranzacția cu HIRSCH Porozell.

AkzoNobel produce vopsele și acoperiri decorative de încredere pentru clienții săi, comunități și mediul înconjurător. Portofoliul său – care include mărcile Dulux, International, Sikkens și Interpon – acoperă nevoile clienților din întreaga lume. Compania este activă în peste 150 de țări și urmărește să devină liderul global al industriei în care activează.

HIRSCH Porozell este lider în producția de materiale izolante de calitate din EPS (polistiren expandat), deținând peste 30 de unități de producție situate în principal în Europa Centrală și de Est. Prin această achiziție, compania intră pe piața de producție XPS, ajungând la cinci fabrici în România (în Cluj, Timișoara, Sfântu Gheorghe, Bragadiru și Tunari).

Schoenherr a acordat asistență juridică în legătură cu această tranzacție de fuziuni și achiziții. Echipa de avocați implicați în asistarea AkzoNobel a fost coordonată de Monica Cojocaru (local partner) și le-a inclus pe Mădălina Mitan (managing attorney at law), Simona Lehniuc (senior attorney at law) și Steliana Stroe (attorney at law).

