Joi, 02 Martie 2023

Schoenherr si Asociatii

Schoenherr și Asociații SCA anunță promovarea în poziția de senior attorney at law a avocatelor Laura Buzatu-Teodorescu, specializată în real estate & construction și Adina Rusănescu-Horge, specializată în dispute resolution.

Laura Buzatu-Teodorescu, Sebastian Guțiu, Adina Rusănescu-Horge Foto: Schoenherr si Asociatii

„Real estate & construction și, respectiv, dispute resolution se numără printre pilonii principali ai firmei. De-a lungul timpului, în răspuns la cererea crescută pentru serviciile juridice pe care le oferim în aceste arii de practică, am dezvoltat constant echipele specializate atât prin promovări, cât și prin cooptarea de avocați cu experiență. Colegele noastre și-au câștigat aprecierea colegilor, a clienților și a pieței, astfel că promovarea lor vine ca un pas firesc.‟ – a declarat Sebastian Guțiu, managing partner Schoenherr și Asociații SCA.

Laura Buzatu-Teodorescu (senior attorney at law, real estate & construction) a devenit avocat în anul 2016 și s-a alăturat echipei Schoenherr în același an. În cei 7 ani de experiență profesională, s-a specializat în acordarea de asistență juridică în legătură cu proiecte imobiliare și construcții. A acoperit întreaga gamă de servicii juridice specifice acestui sector, inclusiv redactarea de propuneri de modificare a legislației în domeniu. Clienții asistați sunt în principal dezvoltatori și investitori imobiliari. Are experiență considerabilă în special în asistarea de companii care dețin și operează portofolii mari de proprietăți imobiliare, inclusiv companii din domeniile petrol și gaze, retail, agricultură.

Adina Rusănescu-Horge (senior attorney at law, dispute resolution) este avocat din anul 2015 și face parte din echipa de dispute resolution a Schoenherr din 2020. Are experiență considerabilă în domeniul arbitrajului internațional, fiind implicată într-o serie de dosare complexe de arbitraj comercial și arbitraj investițional bazat pe regulile ICSID. Asistă clienți companii multinaționale și locale active în sectoare precum energie, producție, bunuri de larg consum. Experiența ei profesională generală acoperă, de asemenea, litigii de drept civil, comercial, precum și în domeniul energiei și al construcțiilor. Este membră a unor asociații de practicieni din domeniul arbitrajului, precum Young ICAA, Young ITA și YRAP.

Schoenherr este o firmă regională de avocatură, activă în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, unde operează 15 birouri. Firma este prezentă în România din anul 1996, oferind servicii de asistență juridică în principalele arii de practică relevante pentru activitatea companiilor locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recunoscută de principalele organisme internaționale independente de cercetare a pieței de avocatură (Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000).