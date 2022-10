OPINIA SPECIALISTILOR SCHOENHERR & ASOCIATII Miercuri, 19 Octombrie 2022, 12:22

Schoenherr si Asociatii

Schoenherr și Asociații SCA a asistat Eurobank S.A. Greece („Eurobank”) în legătură cu vânzarea clădirii de birouri Eliade Tower din București către One United Properties. Situată în Floreasca, Eliade Tower are 10 etaje și o suprafață de aproximativ 10.000 mp, fiind închiriată în prezent în proporție de 50%.

Neagu Madalina Foto: Schoenherr si Asociatii

„Suntem mândri că am asistat Eurobank în această tranzacție”, a declarat Mădălina Neagu (partener), care a coordonat echipa Schoenherr care a asistat Eurobank în acest proiect. „Din anul 1996, când și-a început activitatea în România, Schoenherr a acordat asistență juridică într-un număr semnificativ de tranzacții de fuziuni și achiziții în sectorul imobiliar. Această experiență considerabilă se traduce în soluții juridice eficiente pentru clienții noștri.”

Eurobank este o instituție financiară robustă activă în 6 țări – Grecia, Cipru, Luxemburg, Serbia, Bulgaria și Marea Britanie. La 30 iunie 2022, Eurobank avea active în valoare de 80,2 miliarde Euro, 616 sucursale în Grecia și în străinătate și 11.453 de angajați.

Cumpărătorul este One United Properties, societate listată la Bursa de Valori București, un important investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte din România.

Serviciile prestate de Schoenherr și Asociații SCA au acoperit toate aspectele juridice în legătură cu această tranzacție de fuziuni și achiziții. Echipa implicată a fost coordonată de Mădălina Neagu (partener) și a fost formată din: avocații specializați în corporate/M&A Cristina Enaga (managing attorney at law), Mihaela Popescu (senior attorney at law) și Alexandra Șmahon (attorney at law) și avocații specializați în real estate Adriana Stănculescu (managing attorney at law) și Laura Buzatu-Teodorescu (attorney at law).

Schoenherr este o firmă regională de avocatură, activă în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, unde operează 15 birouri. Firma este prezentă în România de 26 de ani, oferind servicii de asistență juridică în principalele arii de practică relevante pentru activitatea companiilor locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recunoscută de principalele organisme internaționale de cercetare a pieței de avocatură (Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000) pentru activitatea în domeniul corporate/M&A.