Dosare Juridice - Litigii de muncă ​ Vineri, 25 Martie 2022, 13:01

Mara Moga-Paler, Iustin Armașu • Schoenherr si Asociatii

Cu toate că numărul de litigii de muncă formulate anual a scăzut de trei ori în ultimii zece ani, conform datelor publice, acestea continuă să aibă o pondere importantă în volumul de lucru al instanțelor. În fiecare an, câteva zeci de mii de angajați îi dau în judecată pe angajatorii lor, pentru a obține soluții în legătură cu dispute privind relațiile lor de muncă sau încetarea acestora.

Mara Moga-Paler, Iustin Armașu Foto: Schoenherr si Asociatii

Măsurile pe care le pot lua companiile pentru a evita apariția unor litigii de muncă, precum și soluțiile juridice pentru gestionarea unor astfel de dosare de instanță au fost discutate în cadrul evenimentului „Sunset with Schoenherr | How to steer clear of employment litigation or have success in court‟, organizat de firma de avocatură Schoenherr și Asociații SCA pe data de 23 martie 2022, la sediul său din București. Evenimentul a fost găzduit de avocații Mara Moga-Paler (managing attorney at law, coordonatoarea practicii de dreptul muncii a firmei) și Iustin Armașu (local partner, specializat în litigii și arbitraje) și a reunit reprezentanți ai departamentelor de resurse umane și departamentelor juridice din companii.

Practica avocaților de la Schoenherr și Asociații SCA arată că, în multe cazuri, litigiile de muncă pot fi evitate de către angajatori.

„Este important ca angajatorii să fie atenți la definirea procedurilor și politicilor de resurse umane la nivelul companiei. Multe dintre litigiile de muncă pot fi evitate dacă documentația internă ce guvernează derularea raporturilor de muncă la nivelul companiei bine este pusă la punct și comunicată în mod transparent angajaților, astfel încât să nu lase loc de interpretări subiective. Iar, în situația în care un litigiu de muncă este formulat, totuși, această atitudine preventivă îi va permite angajatorului să fie pregătit să se apere în instanță.‟, a declarat Mara Moga-Paler.

Printre cel mai frecvent întâlnite situații ce fac obiectul litigiilor de muncă se numără cazurile de încetare a raporturilor de muncă, urmate de aspecte ce țin de derularea contractelor de muncă, precum timpul de muncă, telemunca, evaluările periodice, cazurile de discriminare sau hărțuire etc. În experiența avocaților Schoenherr și Asociații SCA, angajații care li se adresează instanțelor solicită, cel mai adesea, plata sau recalcularea unor drepturi bănești, anularea unor decizii emise de angajator (spre exemplu, decizii de concediere sau decizii de sancționare disciplinară), sau – în cazul litigiilor în legătură cu încetarea raporturilor de muncă - reintegrarea pe postul ocupat la momentul încetării.

„Litigiile de muncă au o specificitate, prin aceea că - în derularea lor - se urmărește echilibrarea raporturilor de forță dintre angajat și angajator, față de dinamica pe care o au acestea pe durata relațiilor de muncă. Pentru angajatorul implicat într-un astfel de litigiu este esențială o pregătire laborioasă a strategiei de adoptat și atenție la toate detaliile cauzei, încă dintr-o fază incipientă a dosarului. Cel mai important, trebuie evitate șabloanele și găsite soluții personalizate în funcție de particularitățile cazului.", a declarat Iustin Armașu.

Schoenherr este o firmă regională de avocatură, activă în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, unde operează 15 birouri. Firma este prezentă în România din anul 1996, oferind servicii de asistență juridică în principalele arii de practică relevante pentru activitatea companiilor locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recunoscută de principalele organisme internaționale de cercetare a pieței de avocatură (Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000).