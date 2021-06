PeliPartners se mută în Charles de Gaulle Plaza

Dosare Juridice - webPR

Signing Room with a View @ PeliPartners

Începând cu 1 iulie 2021, casa de avocatură PeliPartners se relochează într-un nou sediu la etajul 13 al clădirii Charles de Gaulle Plaza.

Avocații PeliPartners au fost implicați în unele dintre cele mai importante tranzacții de pe piața românească din ultimii 20 de ani. Echipa adună o bogată experiență în domenii variate, care includ fuziuni și achiziții, finanțări, concurență, infrastructură și concesiuni, energie, drept imobiliar și drept societar.

„Este un pas firesc ce reflectă consolidarea continuă a firmei noastre, inclusiv într-o perioadă plină de provocări și de necunoscute. În ultimul an am fost zi de zi alături de partenerii noștri și am fost implicați într-o serie de proiecte menite să constituie pietre de temelie pentru revenirea economiei românești, în toate ariile de expertiză ale PeliPartners. Începând cu luna iulie 2021 ne vom afla într-un loc care ne va ajuta să întărim partneriatele actuale și să deschidem calea către noi colaborări”, declară Francisc Peli, Managing Partner la PeliPartners.Noua adresă a PeliPartners este: Charles de Gaulle Plaza, Piata Charles de Gaulle Square nr. 15, etaj 13, East Wing.Mai multe detalii despre PeliPartners se pot găsi pe www.pelipartners.com Articol webPR