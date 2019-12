webPR: Brandient a creat noua semnătură PeliPartners

PeliPartners si Brandient au lucrat împreună pentru redefinirea brandului Peli, un nume cunoscut și respectat în lumea avocaturii de business din România. "În cei 20 de ani de când activăm pe piață de servicii din România am învățat că pentru a face lucruri de calitate trebuie să lucrezi cu cei mai buni. La acest nivel, în brandingul din România există un nume căruia i te poți adresa: Brandient. Am mai lucrat cu Aneta si Kit acum 12 ani, ei ne știau, si noi îi știam. Noua identitate vizuală ne arată așa cum suntem: maturi, încrezători, dornici de a continua să ne punem amprenta asupra mediului de afaceri din România." a spus Francisc Peli, Managing Partner al PeliPartners.

"Colaborarea cu echipa condusă de Francisc Peli e de fiecare dată surprinzătoare pentru că - deși în categoria de consultanță juridică designul de identitate este uzual orientat către o estetică a statusului, personalitatea unică a acestei echipei cere inovație radicală, dincolo de regulile nescrise ale categoriei. Așa că am desenat pentru PeliPartners o identitate-manifest bazată pe un logo flexibil construit astfel încât să reprezinte ideea centrală de parteneriat colaborativ prin repetiții vizuale și ligaturi tipografice. Nu putem decât să le mulțumim că au ridicat ștacheta atât de sus." - Cristian Kit Paul, Founding Partner Brandient.

Despre PeliPartners

Despre Brandient





"Am transpus viziunea echipei condusă de Francisc Peli într-o identitate care aliniază numele și promisiunea brandului - cu expresia vizuală. Astfel, PeliPartners celebrează spiritul parteneriatului și al apartenenței, în beneficiul clienților și al echipei interne. Brandul aduce o abordare proaspătă, modernă, nedogmatică, și își permite acest lucru datorită reputației și autorității câștigate în domeniu de echipa fondatoare. În această logică, logo-ul are chiar forma unei semnături, cu ligatură, dorind să transmită autenticitate, implicare, o amprentă personală a grupului uman pe care se va sprijini acest brand." a spus Aneta Bogdan FCIM Managing Partner Brandient.O echipă specializată în proiecte complexe care solicită abordari inovative, avocații PeliPartners au o bogată experiență în domenii variate, care includ fuziuni și achiziții, finanțări, concurență, infrastructură & concesiuni, energie, real estate și drept corporatist - fiind implicați în unele dintre cele mai importante tranzacții de pe piața românească din ultimii 20 de ani. Mai multe detalii despre PeliPartners se pot găsi pe www.pelipartners.com În cei 18 ani de la înființare, Brandient a devenit una din cele mai importante firme independente de branding din piețele emergente, cu birouri în București și în Singapore, bazându-se pe o echipă internațională multidisciplinară de consultanți și designeri de brand. Brandient și-a câștigat reputația atât prin reușita proiectelor sale, cât și prin recunoașterea internațională - peste 50 de premii internaționale de top, incluzând prestigioasele Red Dot Design Award și Platinum Graphis Award, și prezența în REBRAND Hall of Fame, alături de cele mai reputate companii de branding din lume. Mai multe detalii pe www.brandient.com