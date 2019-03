Promovări în echipa PeliFilip

Articol webPR

Societatea de avocatură PeliFilip anunţă următoarele promovări interne: Georgeta Gavriloiu este promovată în poziția de counsel, Alexandra Ioniţă, Alina(Ciocoiu) Stan, Cristina Tudoran și Silviu Vasile sunt promovați în poziția de avocat senior.

"Promovarile de astăzi reflectă angajamentul nostru de a atrage, reține și investi în cei mai buni avocați. Colegii noștri sunt extrem de talentați și implicați, au o cunoaștere profundă a industriilor în care ne susținem clienții și am încredere în rolul și contribuția lor la creșterea echipei PeliFilip. Sunt încântată de faptul că aceste promovări au loc în 4 dintre toate cele 5 departamente ale noastre, fapt care susține o distribuire cât mai echilibrată a oportunităților de dezvoltare.", declară Cristina Filip, Managing partner PeliFilip.

Georgeta Gavriloiu, counsel (Departamentul de Concurenţă)





Alexandra Ioniţă, avocat senior (Departamentul de Drept Imobiliar și proiecte)





Alina Ciocoiu Stan, avocat senior(Departamentul de Rezolvare a disputelor)

Cristina Tudoran, avocat senior (Departamentul de Rezolvare a disputelor si Departamentul Comercial):





"Promovarea reprezintă un moment important în parcursul meu profesional, pentru care sunt recunoscătoare echipei PeliFilip. Este echipa în care am crescut încă de când am părăsit băncile facultății, de mai bine de 5 ani, și în care mi-am însușit valorile ce fundamentează dezvoltarea mea profesională: energie, entuziasm, integritate, empatie și client satisfaction. Urmează un drum lung și fructuos împreună."





Silviu Vasile, avocat senior (Departamentul de Concurenţă)



Despre PeliFilip





"Am acceptat cu entuziasm propunerea colegilor mei de a deveni counsel. Sunt încântată că fac parte din echipa PeliFilip și pornesc cu încredere spre noile provocări profesionale.""Sunt încântată și entuziasmată să primesc acest nou rol și să îmi continui drumul profesional alături de cea mai premiată echipă de real estate din România. Împreună, în ultimii ani, am avut ocazia să participăm în unele dintre cele mai complexe și variate proiecte, ce au contribuit fiecare la creșterea mea ca avocat. Le mulțumesc tuturor colegilor care m-au ghidat până în acest punct și au fost o sursă continuă de inspirație.""Fără îndoială, încredințarea acestui nou rol reprezintă un pas foarte important în cariera mea pe care mă bucur că îl fac alături de o echipă ce promovează standarde și valori umane și profesionale atât de înalte. Trăgând o linie a experienței acumulate până în prezent, sunt recunoscătoare pentru mai multe lucruri: pentru că am găsit în acest loc un mediu propice pentru a mă dezvolta profesional, pentru că am fost îndrumată pe parcursul anilor de mentori extraordinari, dar și pentru faptul că zi de zi îmi este oferită încrederea și oportunitatea de a-mi pune în valoare pasiunea pentru drept, dorința de a face lucrurile cât mai bine, energia și entuziasmul care mă caracterizează pentru a răspunde solicitărilor și exigențelor clienților noștri.""Mulțumesc PeliFilip pentru încrederea și susținerea care mi-au fost acordate pe întregul parcurs al colaborării noastre, confirmate de altfel prin această promovare. Vom continua să oferim servicii juridice de calitate la cel mai înalt nivel în echipa PeliFilip."PeliFilip a fost desemnată de doua ori "Firma de avocatură a anului" în România de catre Chambers Europe. Prestigiosul premiu de excelență european din domeniul avocaturii i-a fost acordat echipei PeliFilip pentru rezultatele obținute în 2017 si 2018.PeliFilip este una dintre societăţile de avocatură de top din România care furnizează asistenţă de cea mai înaltă calitate în toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care operează în România sau au în vedere România. Specializaţi în proiecte complexe care implică o abordare inovatoare, avocaţii PeliFilip au experienţă extinsă şi elocventă în domenii structurale, cum sunt fuziuni şi achiziţii, servicii financiare şi piaţă de capital, proiecte imobiliare, de infrastructură şi concesiuni, energie, media și telecomunicații, drept societar, comercial, dreptul concurenţei, dreptul muncii. De asemenea, firma de avocatura asigură asistență și reprezentare în litigii și arbitraje cu implicații semnificative pentru afacerile clienților. Pentru mai multe detalii despre domeniile de expertiză şi echipa PeliFilip, vizitați www.pelifilip.com. ​