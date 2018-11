Tot ceea ce trebuie să știi dacă vrei să cumperi o afacere

Dosare Jurdice - Achiziții

În urmă cu ceva timp am scris despre aspectele la care un potențial vânzător trebuie să fie atent atunci când are de gând să-și vândă afacerea. Credem că este util să prezentăm și perspectiva de cealaltă parte a baricadei, respectiv care sunt lucrurile pe care este recomandabil să le urmărească un potențial cumpărător în cazul unei achiziții.

Pe scurt, un business existent înseamnă experiență, know-how și reputație, iar acestea sunt aspecte care pot cântări foarte mult într-o decizie de achiziție.

Cursa cu obstacole - pașii premergători achiziției

O primă întrebare la care un investitor trebuie să găsească răspunsul este ce tip de business își dorește să cumpere: o afacere mică, de familie, sau o afacere renumită, extinsă? O afacere care este la început, dar are potențial (spre exemplu, din domeniile "în vogă" cum ar fi IT, tehnologii emergente), sau o afacere bine pusă la punct, dar care trece printr-un moment tulbure și care are nevoie de o infuzie de capital sau de o nouă direcție managerială?

Alegerea tipului de afacere în care un cumpărător ar vrea să investească este influențată de mai multe aspecte. Pe de o parte, o afacere care se află la început poate avea avantajul că utilizează tehnologii sau procese noi care revoluționează și împing piața spre schimbare. Investiția într-o astfel de afacere poate însemna un risc mai mare, în special într-un stadiu incipient, dar este un risc care are potențialul de a aduce câștiguri mari de îndată ce compania ia avânt. Pe de altă parte, în general, o afacere bine-stabilită aduce cu sine contracte pe termen lung, o bază de clienți fideli, angajați care cunosc activitatea societății, know-how etc.

În același timp, poate fi mai profitabilă și cu siguranță mai confortabilă investiția într-o industrie pe care cumpărătorul o cunoaște foarte bine sau în care are experiență. După cum poate fi mai incitantă achiziția unui business cu care investitorul nu este foarte familiar, dar în care, tocmai datorită acestui lucru, poate aduce un suflu nou și noi modalități de a gândi și aborda lucrurile.

Odată găsite răspunsurile la aceste întrebari și după identificarea unui target, vine rândul tatonărilor și discuțiilor inițiale dintre vânzător și cumpărător. Atunci când există o înțelegere preliminară cu privire la tranzacție și termenii comerciali principali, părțile aleg de cele mai multe ori să încheie un document de intenție neangajant (regăsit, de cele mai multe ori, sub denumirea de letter of intent sau memorandum of understanding) care să surprindă în mod preliminar această înțelegere.

Un aspect pe care un cumpărător diligent va dori totuși să îl facă angajant într-un asemenea document de intenție este angajamentul de exclusivitate al vânzătorului. Printr-un asemenea angajament, vânzătorul se obligă să nu mai negocieze și să nu încheie vânzarea target-ului cu un alt cumpărător o anumită perioadă de timp. Este important pentru un cumpărător să se asigure că beneficiază de exclusivitate pe o perioadă rezonabilă de timp. Altfel, se poate întampla să investească timp și resurse financiare considerabile în negocierea tranzacției, pentru ca, ulterior, tranzacția să fie realizată de vânzător cu un alt cumpărător cu care negociase în paralel.

Este bine de știut că anumite informații despre societatea - țintă se pot afla și din surse publice, precum litigiile în desfășurare, existența unor sarcini asupra bunurilor societății - țintă sau asupra acțiunilor acesteia, informații societare înregistrate la Registrul Comerțului competent, informații cu privire la proceduri de insolvență, informații financiare etc. Cumpărătorul diligent verifică toate aceste surse chiar înainte de a aborda vânzătorul cu privire la tranzacție. În acest domeniu, informația chiar acordă putere deținătorului ei, iar în negocieri, cu cât știi mai multe, cu atât te poți poziționa mai bine și îți poți atinge obiectivele mai ușor.

Pentru a asigura un proces de due diligence cât mai organizat și eficient, este recomandat să se solicite vânzătorului să pună la dispoziția cumpărătorului o bază de date online ("virtual data room") sau să furnizeze documentele și informația într-un alt mod organizat și ușor de accesat. Acest aspect se poate anticipa încă din fazele incipiente, astfel încât să fie reglementat în documentul de intenție ca o obligație din partea vânzătorului, iar cumpărătorul să aibă acces la informații cât mai curând după semnarea documentului de intenție. În general, printre condițiile cele mai solicitate de cumpărători în vederea eficientizării analizei de due diligence este ca baza de date să fie structurată pe capitole și corelată cu lista de întrebări / puncte de interes semnalate de cumpărător, să existe opțiunea de căutare și de printare documente, iar orice actualizări sau modificări în conținutul ei să poată fi notificate prin e-mail cumpărătorului și echipei sale de consultanți.

Într-o achiziție, primul set de documente ale tranzacției (contractul de vânzare - cumpărare, plus documentele subsecvente) sunt de regulă pregătite de cumpărător. Este bine ca potențialul cumpărător să se asigure că pregatește primul set de documente pentru a putea porni în discuții de la standardele și termenii contractuali pe care și-i dorește. În funcție de specificul societății - țintă, de condițiile pre-agreate de părți prin documentul de intenție și de rezultatele analizei de due diligence, redactarea documentelor de tranzacție poate fi un proces complex, care să implice colaborarea consultanților juridici, fiscali, financiari, tehnici etc.

în cazul în care analiza de due diligence a identificat zone de risc cu potențial de a rezulta în pierderi pentru companie și/sau pentru cumpărător (e.g. amenzi, recalificări fiscale, litigii pierdute etc.), este de luat în considerare includerea unor obligații în sarcina vânzătorului de a despăgubi cumpărătorul în cazul în care respectivele riscuri se materializează post-achiziție;

în cazul în care analiza de due diligence a identificat situații în care compania - țintă nu s-a conformat întru totul legii, se pot include obligații în sarcina vânzătorului de a remedia respectivele neconformități, condiționând finalizarea tranzacției de realizarea acțiunilor de remediere (e.g. obținerea unei autorizații lipsă, realizarea de înregistrări lipsă la autoritățile competente etc.);

includerea unor obligații de neconcurență în sarcina vânzătorului pentru a-i asigura cumpărătorului beneficiul business-ului achizitionat;

includerea de declarații și garanții din partea vânzătorului cu privire la capacitatea de a realiza tranzacția, dreptul de proprietate asupra obiectului tranzacției (acțiuni/părți sociale sau active), activitatea societății, conținutul și modul de desfășurare a contractelor încheiate de societatea - țintă, a relațiilor de muncă etc. Declarațiile și garanțiile astfel acordate de vânzător trebuie corelate cu obligații de despăgubire în cazul încălcării vreuneia dintre ele;

în cazul unor tranzacții în doi pași (semnare și perfectare ulterioară) în care finalizarea tranzacției va depinde de îndeplinirea unor condiții (e.g. obținerea acordului Consiliului Concurenței sau al unei alte entități de reglementare relevante, îndeplinirea unor acțiuni de remediere de către vânzător etc.), va fi necesară reglementarea prin contract a conduitei vânzătorului cu privire la societate și activitatea acesteia în perioada dintre semnare și finalizarea tranzacției (e.g. să nu denunțe unilateral contracte considerate importante pentru societate, să nu contracteze împrumuturi peste un anumit prag valoric, să nu facă schimbări în administrare etc.); scopul acestor obligații de conduită, care se traduc în principal prin interdicții, este de a asigura păstrarea valorii business-ului existentă la semnare până la momentul finalizării, când cumpărătorul devine proprietarul business-ului;

dacă este cazul, includerea unei obligații din partea vânzătorului de a-l sprijini pe cumpărător post-achiziție pentru îndeplinirea diverselor formalități sau chiar realizarea unor acțiuni de remediere ale unor neconformități sesizate în procesul de due diligence, în măsura în care realizarea acestor acțiuni a fost amânată post-tranzacție.

Cele de mai sus reprezintă doar o imagine de ansamblu a aspectelor pe care un cumpărător trebuie să le aibă în vedere atunci când dorește să se implice în cumpărarea unei afaceri. Achiziția unui business este un proces complex, iar ca orice demers nou, aduce cu el riscul neprevăzutului, dar și farmecul și entuziasmul începuturilor de drum. ​

