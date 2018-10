Oferta specială - preț sau cantitate?

Dosare Juridice - Consumator

Deși încântă pe toată lumea, știm cu adevărat, în calitate de consumatori, ce înseamnă oferta specială? Plecând de la faptul că legislația în materia protecției consumatorului este lacunară în ceea ce privește definirea conceptului de "ofertă specială", în practică se pune problema dacă oferta specială se referă în mod exclusiv la o reducere de preț sau poate avea în vedere și orice alt avantaj oferit de comerciant.

data la care încetează oferta

se referă la stocul de bunuri sau de servicii disponibil

Având în vedere textul de lege mai sus invocat, ne întrebăm dacă prin "alte condiții specifice" se pot înțelege și alte avantaje ce pot fi oferite de operatorul economic.

La momentul comercializării acestui produs, producătorul X decide să evidențieze noutatea adusă de acesta, menționând pe ambalajul sacului "30 kg OFERTĂ SPECIALĂ". În această situație, se consideră că acest produs nou de 30 kg reprezintă o ofertă specială raportată la gramaj sau se va considera că, nefiind vorba despre o reducere de preț, este în fapt o practica comercială incorectă, căci un consumator mediu nu ar înțelege că acest caracter special al ofertei nu ține de preț, ci de altă caracteristică a produsului, în speță cantitatea neuzuală.

În lipsa îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea 363/2007 și dat fiind faptul ca legea nu distinge între condițiile specifice care pot face obiectul unei oferte speciale si nici nu limitează oferta specială doar la preț, este important ca în asemenea situații să se acorde o atenție sporită contextului, iar analiza să se realizeze de la caz la caz.

Prin urmare, cu titlu de ofertă specială, operatorul economic poate pune în vânzare produse în cantități mai mari decât cele comercializate în mod obișnuit, marcând în mod corespunzător ambalajele și arătând că oferta specială se referă la cantitatea oferită spre vânzare.

Cum procedează ANPC?

Comercianții care doresc implementarea unui asemenea mecanism ce poate fi interpretat ca o practică comercială incorectă trebuie să aibă în vedere și sancțiunile din această materie care pot consta în amenzi ce pot ajunge până la 100.000 RON și la care se poate adăuga și suspendarea activității până la încetarea practicii comerciale incorecte ca sancțiune complementară. Cuantumul acestor sancțiuni se apreciază de la caz la caz, context în care considerăm ca este de o importanță semnificativă menținerea unui canal de comunicare cu autoritatea.

Cum ne ajută legislația în vigoare?Legislația protecției consumatorului nu definește conceptul "ofertă specială", ci are în vedere în mare parte modalitatea în care comercianții trebuie să aducă la cunoștința consumatorilor avantajele raportate la cumpărarea produselor și a serviciilor de piață oferite.În acest sens, Legea nr. 148/2000 privind publicitatea prevede că persoana care își face publicitate trebuie sa indice, în cazul comparațiilor care se referă la o ofertă specială, în mod clar și neechivoc,sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială, iar dacă oferta specială nu a început încă, data de începere a perioadei în care se aplicăsau alteSpre exemplu, să presupunem ca sacii de mâncare pentru câini oferiți spre vânzare de producătorul X, precum și de către competitorii săi, au greutăți standard de 10 kg, respectiv 20 kg. Cu titlu de ofertă specială, producătorul X a pregătit produsul în ambalaje mai mari, cântărind 30 kg, și a marcat în mod corespunzător aceste ambalaje, arătând că oferta specială se referă la cantitatea mai mare de mâncare pentru câini oferită spre vânzare. Important în acest exemplu este faptul ca prețul la kilogram al sacului de mâncare rămâne același.Potrivit Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, o practică comercială este incorectă dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții: (a) este contrară cerințelor diligenței profesionale; și (b) deformează sau este susceptibilă să deformeze în mod esențial comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se adresează ori al membrului mediu al unui grup, atunci când o practică comercială este adresată unui anumit grup de consumatori.În exemplul de mai sus, optăm pentru desfășurarea de către operatorul economic a unei practici comerciale corecte, întrucât legea nu distinge și oferta specială, deși nu conține un discount de preț, se referă la un gramaj special și oferă alte avantaje economice consumatorului, precum crearea confortului de a nu se deplasa la operator pentru achiziționarea mai multor produse de gramaj mai mic.Consumatorul, la rândul său, poate verifica pe cântarul magazinului dacă produsul la care se referă oferta specială are în mod real gramajul respectiv. Mai mult, de regulă, la raft, alături de produsul ofertat, se regăsesc și produsele nesupuse ofertei speciale, precum si produse competitive, consumatorul putând compara noul gramaj cu dimensiunile standard aflate pe piață.Intervenția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) în astfel de cazuri este destul de tranșantă, în sensul în care, deși nu există o dispoziție legală care să explice noțiunile de "ofertă specială" sau „alte condiții specifice”, autoritatea tinde sa sancționeze operatorul economic atunci când oferta specială pe care o prezintă nu implică un discount de preț. Această practică rezultă atât din publicațiile de pe site-ul ANPC, jurisprudența instanțelor de judecată, precum și din discuțiile informale avute cu reprezentanții autorității.Pe viitor ne dorim ca bunul legiuitor să definească noțiunea de „ofertă specială”, pentru că o asemenea modificare ar fi de bun augur. Până la o astfel de clarificare, rămânem la ideea conform căreia oferta specială pe care o poate pregăti un operator economic nu se limitează numai la o reducere de preț, ci poate include orice avantaj economic de care ar putea beneficia consumatorul, având în vedere contextul și situația propriu-zisă pusă sub lupă.