webPR PeliFilip face un pas spre viitor si lanseaza practica de New and emerging technologies (NET)

Infiintata in 2008, PeliFilip a reusit sa creasca, intr-o perioada in care majoritatea companiilor faceau scale-back din cauza crizei, de la o echipa cu 13 avocati, la un business cu peste 70 de avocati si un nume mereu prezent in tranzactiile si dosarele importante din piata."De-a lungul celor 10 ani, PeliFilip a crescut sanatos si sustinut si a atins obiectivul de a ajunge intre primele case de avocatura din Romania. Am primit in mod constant din partea clientilor nostri oportunitati extraordinare de a asista in proiectele si planurile lor semnificative si de a construi parteneriate pe termen lung. Unele dintre aceste proiecte si parteneriate au reusit sa schimbe piete, industrii, interpretari, reglementari, moduri de a face business. Am avut sansa de a cunoste oameni speciali, care formeaza o adevarata retea de rezonanta si de sustinere pentru noi, ne onoreaza cu increderea lor si contribuie cu generozitate la reputatia noastra.Am avut bucuria unor recunoasteri si premii de specialitate si consolidarea pozitiilor echipei noastre in principalele clasamente internationale de profil precum Chambers sau Legal 500. Anul acesta PeliFilip a fost inclusa de ghidul international Legal 500 EMEA in primul esalon al caselor de avocatura din Romania in noua arii de practica si a primit pentru a doua oara premiul pentru excelenta in servicii din partea Chambers Europe. La nivel intern, aceasta perioada a adus cresteri frumoase in echipa si ne-a oferit posibilitatea de a pune bazele unei mici academii de practica a dreptului, prin care am impartasit din cunostintele noastre cu 10 generatii de studenti ai facultatilor de drept din 3 centre universitare.Intelegerea noastra privind urmatorii pasi cuprinde in continuare dimensiuni ale cresterii si ale implinirii durabile. Ne dorim de asemenea sa fim implicati in comunitate prin proiecte care promoveaza acea intelegere a ordinii de drept in care legea lucreaza pentru oameni si drepturile acestora si pentru protejarea valorilor si creatiei umane. In acelasi timp, suntem orientati spre integrare si sinteza, spre cultivarea culturii noastre in acel mod care permite ideilor bune sa fie preluate dincolo de cei care le genereaza si care ne pastreaza deschisi, flexibili si capabili de a invata si a inova", spune Cristina Filip, Managing partner PeliFilip.Cu acest prilej, casa de avocaturaActivitatea din acest domeniu a inregistrat in ultima perioada o dezvoltare constanta, iar echipa PeliFilip a avut o activitate intensa in acest domeniu."Noi consideram ca schimbarile axate pe noile tehnologii vor deveni norma. Insasi practica dreptului va fi influentata, iar businessurile implicate in dezvoltarea sau aplicarea noilor tehnologii au nevoie de o abordare noua si o mentalitate diferita din partea avocatilor.Din aceste motive si date fiind solicitarile care ne-au fost adresate in ultima perioada, ne bucuram sa venim in intampinarea clientilor nostri cu o noua arie de practica, care integreaza servicii juridice dedicate tehnologiilor noi si emergente", declara Cristina Filip.La eveniment a fost prezent si, robotul umanoid proiectat sa inteleaga reactia si starea emotionala a utilizatorului sau, care i-a intampinat pe invitati si i-a introdus pentru moment in tehnologia viitorului.PeliFilip este una dintre societăţile de avocatură de top din România care furnizează asistenţă de cea mai înaltă calitate în toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care operează în România sau au în vedere România. Specializaţi în proiecte complexe care implică o abordare inovatoare, avocaţii PeliFilip au experienţă extinsă şi elocventă în domenii structurale, cum sunt fuziuni şi achiziţii, servicii financiare şi piaţă de capital, proiecte imobiliare, de infrastructură şi concesiuni, energie, media și telecomunicații, drept societar, comercial, dreptul concurenţei, dreptul muncii. De asemenea, firma de avocatura asigură asistență și reprezentare în litigii și arbitraje cu implicații semnificative pentru afacerile clienților. Pentru mai multe detalii despre domeniile de expertiză şi echipa PeliFilip, vizitați www.pelifilip.com