webPR: ​PeliFilip a asistat Forte Partners în cea mai mare tranzacție a anului din sectorul imobiliar

PeliFilip a asistat Forte Partners, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari de pe piață, în vânzarea proiectului de birouri The Bridge către Dedeman. "Se poate observa un trend crescător al pieței imobiliare din România, susținut de un număr tot mai mare de tranzacții finalizate sau pe cale de a fi încheiate. Vânzarea proiectului de birouri The Bridge, cu siguranță, va rămâne una dintre cele mai importante tranzacții ale anului 2018. Le mulțumim celor de la Forte Partners pentru încrederea pe care ne-o oferă", a declarat Oana Bădărau, Partner și Head of Real Estate, PeliFilip.

Departamentul de real estate al PeliFilip, coordonat de Oana Bădărău, reunește una dintre cele mai mari echipe din domeniul imobiliar din România: 14 avocați, dintre care 3 parteneri și 5 avocați seniori. Echipa și-a dobândit reputația prin participarea la cele mai importante tranzacții de pe piața locală din ultimii ani.





Echipa de proiect PeliFilip a fost coordonată de partenerii Francisc Peli și Oana Bădărău.Proiectul de birouri The Bridge, dezvoltat de Forte Partners, cuprinde trei faze și va avea o suprafață de aproximativ 80.000 metri pătrați.PeliFilip este una dintre societăţile de avocatură de top din România care furnizează asistenţă de cea mai înaltă calitate în toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care operează în România sau au în vedere România. Specializaţi în proiecte complexe care implică o abordare inovatoare, avocaţii PeliFilip au experienţă extinsă şi elocventă în domenii structurale, cum sunt fuziuni şi achiziţii, servicii financiare şi piaţă de capital, proiecte imobiliare, de infrastructură şi concesiuni, energie, media și telecomunicații, drept societar, comercial, dreptul concurenţei, dreptul muncii. De asemenea, firma de avocatura asigură asistență și reprezentare în litigii și arbitraje cu implicații semnificative pentru afacerile clienților. Pentru mai multe detalii despre domeniile de expertiză şi echipa PeliFilip, vizitați www.pelifilip.com