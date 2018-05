[P] Promovări în echipa PeliFilip

Societatea de avocatură PeliFilip anunţă următoarele promovări interne: Ioana Roman, Eliza Baias și Mihnea Săraru sunt promovați în poziția de partener, Raluca Pușcaș, Alexandra Manciulea și Alexandru Goșa sunt promovați în poziția de counsel, Mirabela Maria și Ana Pantilică sunt promovate în poziția de avocat senior.





Ioana Roman, partener (Departamentul de Drept imobiliar și proiecte)





Eliza Baias, partener (Departamentul de Drept societar, fuziuni și achiziții)





Mihnea Săraru, partener (Departamentul de Rezolvare a disputelor)





Raluca Pușcaș, counsel (Departamentul Comercial)





Alexandra Manciulea, counsel (Departamentul de Finanțări bancare și piețe de capital)





Alexandru Goșa, counsel (Departamentul de Rezolvare a disputelor)





Mirabela Maria, avocat senior (Departamentul de Drept imobiliar și proiecte)

Ana Pantilică, avocat senior (Departamentul de Rezolvare a disputelor)





"Ne apropiem de aniversarea noastră de zece ani, o ocazie frumoasă pentru a ne bucura de ceea ce am construit împreună și a celebra realizările colegilor noștri. Promovările vin ca o recunoaștere a talentelor, meritelor și a eforturilor profesionale deosebite manifestate în mod consecvent de colegii noștri, precum și a încrederii pe care o avem în rolul și contribuțiile semnificative pe care ei le vor avea în continuare la creșterea și succesele PeliFilip. Sunt încantată de faptul că promovările aduc în prim plan colegi din toate cele 5 departamente ale noastre și dovedesc distribuirea echilibrată a oportunităților de dezvoltare și desăvârșire în cariera profesională în firma noastră", declară"Am avut oportunitatea să cresc profesional alături de echipa PeliFilip, o comunitate unită, dinamică şi ambițioasă formată din unii dintre cei mai buni avocați din România. Sunt mândră că, alături de colegii mei, am participat de-a lungul timpului la cele mai mari tranzacții din România. M-au atras în special proiectele complexe care m-au provocat să găsesc soluții inovatoare pentru clienții noștri, stabilind astfel precedente în practica juridică. Promovarea în poziția de partener este o onoare pentru mine și am încredere că, împreună, vom continua să ne implicăm cu succes în proiecte complexe și interesante și să oferim servicii de înaltă calitate clienților noștri.""Am acceptat onorată propunerea colegilor mei de a deveni partener în acest an aniversar, ca o încununare a parcursului meu în cadrul firmei. Mi-am început cariera în 2008 alături de avocații care au pus bazele PeliFilip, care mi-au fost mentori, coechipieri și buni prieteni și care au contribuit la dezvoltarea mea atât pe plan profesional cât și personal. Alături de această echipă privesc cu entuziasm spre următoarele provocări profesionale care mă așteaptă în această nouă calitate.""Mulţumesc partenerilor PeliFilip pentru încrederea şi susţinerea care mi-au fost acordate pe întregul parcurs al colaborării noastre de până acum, precum şi pentru invitaţia de a mă alătura lor, invitaţie pe care am acceptat-o cu entuziasm şi responsabilitate. Privesc această nouă etapă profesională prin ochii tânărului care, acum opt ani, aflat la începuturile carierei, s-a alăturat firmei în căutarea unui colectiv care să îi împărtăşească valorile și consider că întâlnirea pe planul valorilor și al orientării pentru atingerea performanței a stat la baza dezvoltării mele profesionale în cadrul departamentului de rezolvare a disputelor al PeliFilip. Aceleaşi valori şi standarde mă vor ghida în continuare atât în relaţia cu colegii mei, cât şi cu clienţii care ne încredinţează mandate, al căror sprijin şi încredere m-au susținut să ajung aici.""Sunt bucuroasă că fac parte dintr-o echipă de avocați profesioniști și talentați, iar această nouă etapă profesională li se datorează în egală măsură și lor. Activitatea noastră cere o determinare permanentă și înțelegerea provocărilor cu care se confruntă clienții, astfel încât să le propunem soluții creative și adaptate la un mediu de business într-o continuă evoluție, inclusiv din perspectiva reglementărilor la nivel european. Specializarea mea diversificată, în domeniul serviciilor financiare, precum și în arii complementare din zona comercială, într-o serie variată de industrii și în domeniul protecției datelor cu caracter personal îmi va oferi posibilitatea de a dezvolta servicii integrate pe care să le oferim clienților. Sunt încântată că pot să îmi dedic experiența și cunoștintele unor proiecte interesante în cadrul echipei PeliFilip cu care împărtășesc aceleași valori de profesionalism și performanță.""Alături de echipa PeliFilip am scris pagini de istorie: de la primul transfer de business bancar din România în 2010, la prima finanțare bancară de 1 miliard de euro acordată vreodată în țara noastră și până la asistarea în achiziții și fuziuni care au schimbat topul trei al băncilor în România. Am evoluat împreună, până la recunoașterea internațională a PeliFilip în primul eșalon al firmelor de avocatură din România , iar în cazul meu, până la votul de încredere si noua responsabilitate pe care le primesc din partea firmei în noua poziție de Counsel.""Avem o echipă extraordinară la toate nivelurile și sunt mândru că, alături de colegii mei, am participat la unele dintre cele mai complexe litigii si arbitraje. Promovarea în poziția de Counsel imprimă pentru mine un plus de responsabilitate pentru viitor și am încredere că voi avea în continuare o contribuție semificativă în asistarea clienților noștri, alături de echipa PeliFilip.""Mă simt foarte recunoscătoare pentru mediul pe care l-am găsit în PeliFilip, pentru proiectele la care am avut acces și oamenii alături de care am lucrat și care au contribuit substanțial la dezvoltarea mea. Văd această promovare ca pe o recunoaștere reciprocă a unei potriviri profesionale.""Primesc cu bucurie şi încredere noul rol care îmi este încredinţat în colectivul în care am avut inspiraţia să aleg, acum aproape 6 ani, să îmi încep drumul profesional. Am învățat, în parcursul meu la PeliFilip, cu ghidarea și susținerea colegilor, să gestionez proiecte pe cât de dificile, pe atât de frumoase, precum și să răspund exigentelor clienților noștri si sa le protejez interesele si proiectele pe care le deruleaza intr-un mediu economic extrem de dinamic si competitiv."Anul aceasta, PeliFilip a fost desemnată pentru a doua oară "Firma de avocatură a anului" în România în cadrul Galei Chambers Europe Awards, care a avut loc în aprilie la Madrid. Prestigiosul premiu de excelență european din domeniul avocaturii i-a fost acordat echipei PeliFilip pentru rezultatele obținute în 2017 pe piața din România.