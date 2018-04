webPR: PeliFilip, desemnată "Firma de avocatură a anului" în România pentru a doua oară de către Chambers Europe

PeliFilip a fost desemnată pentru a doua oară "Firma de avocatură a anului" în România în cadrul Galei Chambers Europe Awards, care a avut loc vineri seară, la Madrid. Prestigiosul premiu de excelență european din domeniul avocaturii i-a fost acordat echipei PeliFilip pentru rezultatele obținute în 2017 pe piața din România.

PeliFilip a fost selectată de către Chambers Europe, în luna martie, pentru a cincea oară consecutiv pe lista scurtă de nominalizări pentru cea mai bună casă de avocatură din România, alături de alte patru firme de top din piața locală.

Chambers Europe reprezintă versiunea europeană a ghidului internațional de prestigiu Chambers and Partners, care premiază în fiecare an casele de avocatură cu cele mai bune perfomanţe la nivel naţional şi regional.





PeliFilip

"Suntem onorați să primim pentru a doua oară această distincție din partea Chambers & Partners. Bucuria este dublată și de faptul că anul acesta împlinim zece ani de activitate, iar acest premiu este o recunoaștere a performanțelor și calității serviciilor pe care le-am oferit clienților noștri de-a lungul timpului. Am continuat să creștem strategic, să ne implicăm an de an în proiecte de top din fiecare arie de practică, să propunem soluții creative pentru clienții noștri și să-i susținem în nevoile lor de business, menținând același nivel înalt de calitate a serviciilor pe care le oferim", a declarat Cristina Filip, Managing Partner PeliFilip.Publicația Chambers and Partners realizează topurile celor mai bune case de avocatură şi ale celor mai buni avocaţi din peste 185 jurisdicţii din lume, pe baza cercetărilor realizate de propria echipă, care intervievează avocaţii şi clienţii, permițând un grad ridicat de obiectivitate în evaluarea performanţelor caselor de avocatură. Premiile recunosc poziţia relevantă a caselor de avocatură în regiune şi reflectă realizările notabile ale acestora pe parcursul anului, inclusiv proiecte remarcabile, creştere strategică impresionantă şi servicii excelente în relaţiile cu clienţii.PeliFilip este una din societăţile de avocatură de top din România care furnizează asistenţă de cea mai înaltă calitate în practic toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care operează în România sau care vizează România. Specializaţi în proiecte complexe care implică o abordare inovativă, avocaţii PeliFilip au experienţă elocventă în mai multe domenii, cum ar fi infrastructură şi concesiuni, fuziuni şi achiziţii, energie, drept societar, imobiliar, concurenţă, protecția datelor, finanţări şi piaţă de capital dar şi dreptul muncii. Mai multe detalii despre domeniile de expertiză şi echipa PeliFilip se gasesc pe www.pelifilip.com.