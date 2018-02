Drumul catre implementarea cadastrului general in Romania

Dosare Juridice - Imobiliare

Activitatea de cadastru si publicitate imobiliara din Romania a trecut prin numeroase etape, incepand cu sistemul de cadastru general implementat in secolul 18 avand la baza modelul austro-ungar (utilizat in Transilvania, Banat si Bucovina), continuand cu perioada regimului comunist avand in prim-plan terenurile apartinand proprietatii de stat colectivizate, si pana la cadastrul general modern, implementat in faze succesive dupa anul 1996.

Existenta unui sistem de publicitate imobiliara liber accesibil, functional si de incredere cu privire la identificarea tehnica si juridica a imobilelor reprezinta o necesitate pentru o economie sanatoasa. In lipsa unui astfel de sistem, investitorii ar fi nevoiti sa intreprinda verificari costisitoare si de durata privind imobilele necesare pentru activitatea lor, incertitudinile sistemului juridic reflectandu-se in numarul, calitatea si profitabilitatea investitiilor.

Din nevoia de a asigura securitatea circuitului civil, in anul 2005 a fost modificata componenta juridica a sistemului de cadastru si publicitate imobiliara astfel incat operatiunile de transfer de teren cu sau fara constructii sa se efectueze numai in baza unui extras de carte funciara, care sa confirme identitatea intre proprietarul imobilului inregistrat in cartea funciara si vanzatorul din contractul de vanzare-cumparare. Anterior acestei modificari a Legii Cadastrului au existat numeroase situatii, devenite ulterior litigioase, in care acelasi teren era vandut catre mai multe persoane.

Programul National de Cadastru si Carte Funciara a fost aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 294/2015 ("HG 294") si are drept obiectiv inregistrarea tuturor imobilelor din Romania in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, inclusiv a documentelor si operatiunilor juridice legate de acestea, prin intermediul cartilor funciare. Pana in prezent lucrarile de masuratori cadastrale si inscriere in cartea funciara s-au realizat conform Legii Cadastrului la cererea proprietarilor, rata de inscriere a imobilelor fiind redusa mai ales cu privire la terenurile extravilane. Programul National promoveaza si finanteaza realizarea de lucrari cadastrale in mod sistematic la nivel de UAT, cu solutionarea concomitenta, provizorie sau definitiva, a situatiilor juridice incerte, de exemplu prin eliberarea certificatelor pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari, precum si a dezbaterilor succesorale. Operatiunile de inregistrare sistematica se efectueaza in mod gratuit si sunt finantate atat de ANCPI prin fondurile proprii, cat si prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020.

Beneficiul major al lucrarilor de inregistrare cadastrala sistematica este reprezentat de fixarea amplasarii exacte a imobilelor. In prezent, lucrarile de cadastru sporadice au ca rezultat identificarea prin coordonate cadastrale a imobilelor individuale in sistem unic de coordonate, insa pana la realizarea cadastrului pentru toate imobilele din UAT-ul respectiv, aceste coordonate pot suferi modificari si repozitionari ca urmare a suprapunerilor cu imobilele invecinate. In momentul finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadastrul general la nivelul intregului UAT, coordonatele cadastrale vor deveni finale, fiind eliminat riscul unor astfel de incertitudini.

Programul National de Cadastru si Carte Funciara se desfasoara in perioada 2015 - 2023 si este implementat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara ("ANCPI") si oficiile teritoriale ale acesteia pe toata suprafata Romaniei, la nivel de UAT, pe baza documentatiilor cadastrale.

- UAT-uri care fac obiectul dezvoltarii proiectelor de infrastructura prevazute in Master Planul General de Transport al Romaniei;

- UAT-uri care implementeaza ori sunt incluse in proiecte de dezvoltare a infrastructurii in cadrul altor programe;

- UAT-uri in care sunt identificate zone cu vulnerabilitati sociale particulare privind accesul informal la proprietate (precum zonele defavorizate).

Sunt efectuate lucrari de inregistrare si la nivel de sector cadastral, respectiv portiuni dintr-o localitate delimitate de limite naturale sau artificiale stabile in timp (drumuri, ape, etc). In acest caz finantarea este alocata din fondurile proprii ale UAT-urilor sau ale ANCPI, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 35/2016, in baza contractelor de prestari servicii incheiate de primariile locale, in principal pentru terenuri agricole din extravilan. In baza informatiilor furnizate de ANCPI, pana la 15 februarie 2018, au fost finalizate lucrari de inregistrare sistematica in 1.832 sectoare cadastrale din 596 UAT-uri, reprezentand un numar de 280.947 imobile cu o suprafata totala de 205.670,06 ha.

Cu privire la UAT-urile in care s-a finalizat inscrierea cadastrala a tuturor imobilelor din localitatea respectiva (nu doar la nivel de sector cadastral), dreptul de proprietate asupra imobilelor se dobandeste sub conditia si de la data inscrierii in cartea funciara a cumparatorului, nefiind suficienta semnarea unui contract de vanzare-cumparare (acesta fiind cunoscut ca efectul constitutiv de drepturi al inscrierii in cartea funciara, stabilit conform Noului Cod Civil). Momentul efectiv al transferului dreptului de proprietate asupra unui imobil este relevant pentru a stabili de la ce moment cumparatorul suporta riscurile cu privire la imobilul achizitionat - respectiv riscuri juridice (actiuni in justitie spre exemplu), dar si riscuri cu privire la existenta fizica a bunului (cutremure, incendii etc).





