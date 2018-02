webPR: PeliFilip si ELSA dau startul Concursului de Procese Simulate de Drept Civil, editia 2018

Casa de avocatura PeliFilip organizeaza si in acest an, in parteneriat cu ELSA Bucuresti (filiala locala a asociatiei europene a studentilor la drept), traditionalul Concurs de Procese simulate de Drept Civil. Acesta este una dintre cele mai longevive competitii de acest tip din Romania.

Concursul este conceput astfel incat sa ofere studentilor sansa de a se confrunta cu provocari cat mai apropiate de cele din activitatea de zi cu zi a unui avocat specializat in litigii. Participantii la fazele finale vor avea ocazia sa studieze instructiuni si dovezi primite de la "clientii" lor, sa redacteze documente procesuale, sa raspunda la documentele pregatite de avocatii partii adverse si, in final, sa pledeze in "sedinta publica" in fata colegilor lor si a unui complet format din avocati PeliFilip. Studentii sunt astfel provocati sa combine cunostintele teoretice si rigoarea academica dobandite in cadrul facultatii cu abordarea practica, gandirea strategica si creativitatea avocatilor de litigii.

De asemenea, organizatorii concursului isi doresc sa identifice cu aceasta ocazie si sa dezvolte colaborarea cu studentii talentati, pasionati de dreptul civil si interesati de o cariera in avocatura de afaceri. Cincisprezece (15) dintre studentii care au participat de-a lungul timpului la acest concurs au ajuns sa faca parte din echipa de avocati Peli Filip.

Dupa faza pledoariilor finale, programata a avea loc pe 14 aprilie 2018, cei mai buni participanti vor fi recompensati cu premii, iar printre categoriile premiate se numara cea mai buna echipa, cel mai bun orator si cele mai bune documente procesuale.





Incepand de astazi, studentii din anul II si III la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti sunt invitati sa se inscrie la faza preselectiilor, in urma carora vor fi selectate cele 16 echipe care vor avansa in fazele finale ale concursului: etapa pregatirii actelor procesuale specifice unui litigiu civil si etapa pledoariilor orale.Editia de anul acesta a concursului aduce si o serie de noutati, care au drept scop diversificarea interactiunilor dintre studenti si avocatii PeliFilip. In cadrul etapei redactarii documentelor procesuale va avea loc o sesiune de intrebari si raspunsuri (Q&A) pe care studentii le vor putea adresa avocatilor, iar pentru pregatirea etapei de pledoarii se va organiza un atelier menit sa dezvolte abilitatile participantilor de vorbire in public si argumentare persuasiva."Participarea la concursul de procese simulate organizat de PeliFilip a reprezentat o ocazie extraordinara pentru mine, intrucat a fost primul moment din perioada studentiei in care am fost pusa in fata provocarilor pe care le presupune realitatea practica a unui proces civil. A trebuit sa studiem un dosar de documente, sa le analizam din perspectiva legislatiei aplicabile si a modului in care efectele acestor documente diferite interactioneaza, sa redactam si sa raspundem la acte procesuale, iar abia apoi sa dezbatem oral cazul. Cred ca experienta participarii la acest concurs nu trebuie ratata de niciun student pasionat de drept, mai ales de catre cei care isi doresc sau iau in considerare sa urmeze o cariera in avocatura.", a declarat Irina Suatean, in prezent avocat PeliFilip, castigatoare a editiei 2014 a Concursului de Procese Simulate - Drept Civil an II.Inscrierea la preselectiile concursului se poate realiza prin trimiterea memoriului de rezolvare a unor probleme de drept, pana la data de 15 martie 2018, ora 23.59 la adresa de e-mail. Speta ce trebuie rezolvata se va gasi pe site-ul ELSA Bucuresti ( www.elsabucuresti.ro ), pe pagina de Facebook a evenimentului sau poate fi ceruta la adresa mentionata.Organizarea concursului este posibila ca urmare a sponsorizarii asigurate de PeliFilip si a eforturilor depuse de noua dintre avocatii acestei societati: Mihnea Sararu, Ana Pantilica, Alina Ciocoiu, Andreea Pacaleanu, Loredana Cristea, Alexandra Valcelaru, Carina Vermesan, Alin Grapa si Irina Suatean.