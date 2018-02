INFOGRAFIC Consiliul Concurentei a avut o activitate intensa anul trecut. Ce ne asteapta in 2018?

Dosare Juridice - Legea concurentei​

Continuam seria articolelor ce incearca sa anticipeze dezvoltarile in zona de concurenta. Consiliul Concurentei ramane una dintre cele mai puternice autoritati, cu experienta bogata si renume format inclusiv prin sanctiunile mari aplicate in ultima perioada. Se pot observa atat investigatii influentate de actiuni similare realizate de Comisia Europeana sau de catre alte autoritati de concurenta, dar si actiuni cu un pronuntat specific local. In plus, anul trecut a existat o investigatie in care Consiliul Concurentei a apelat la sprijinul unei alte autoritati de concurenta in analizarea unei posibile practici anticoncurentiale.





Prognoze

Exista o tendinta de crestere a numarului de investigatii daca ne raportam la ultima perioada de activitate. Astfel:

In 2015 - au fost declansate 13 investigatii noi.

In 2016 - au fost declansate 13 investigatii noi.

In 2017 - au fost declansate 19 investigatii noi.

La finalul anului 2017, autoritatea de concurenta avea in derulare un numar de 36 de investigatii, cu una mai mult fata de anul anterior. De asemenea, in anul 2017, Consiliul Concurentei a finalizat un numar, aproape record, de 18 investigatii in diverse sectoare de activitate. Activitatea Consiliului Concurentei a fost una mai accelerata in a doua jumatate a anului 2017, in special in luna Decembrie.

La ce sa ne asteptam in anul 2018: Ne asteptam la o mentinere sau usoara crestere a numarului de sesizari si plangeri. Reputatia de care se bucura autoritatea si procedurile finalizate recent vor continua sa atraga interesul pentru plangeri si sesizari, o parte dintre acestea transformandu-se in investigatii noi. Tinand cont de faptul ca anul 2017 a fost unul cu o crestere de aproximativ 50 % a numarului de investigatii noi (prin raportare la anul anterior) este de asteptat ca in anul 2018 sa avem o scadere a investigatiilor noi, resursele autoritatii fiind folosite in finalizarea procedurilor in curs. Estimam faptul ca se va incerca o reducere a termenului de finalizare al unei investigatii ceea ce va genera finalizarea mai multor cazuri in anul 2018.





B. Investigatii sectoriale

In anul 2015 nu a fost declansata vreo investigatie sectoriala;

In anul 2016 - au fost declansate 5 anchete sectoriale noi privind: piata exploatarii resurselor de ape minerale naturale din Romania, piata drepturilor de autor si drepturile conexe, piata serviciilor bancare de retail, sectorul productiei si comercializarii cimentului din Romania, comertul electronic - componenta referitoare la strategiile de marketing;

In anul 2017 - au fost declansate 4 anchete sectoriale privind: comercializarea cu amanuntul a carburantilor, comercializarea sarii pentru deszapezire, serviciile de iluminat public, respectiv serviciile de alimentare cu apa si canalizare. La ce sa ne asteptam in anul 2018: In anul 2018 ne asteptam la pastrarea tendintelor de cunoastere a unor segmente de piata in special cele care privesc tehnologii noi sau inovatii. De asemenea, ne asteptam ca sectorul IT precum si cel privind serviciile financiare sa ramana in atentia autoritatii de concurenta. Investigatiile sectoriale in curs pot genera investigatii noi privind posibile incalcari ale legii concurentei. : In anul 2018 ne asteptam la pastrarea tendintelor de cunoastere a unor segmente de piata in special cele care privesc tehnologii noi sau inovatii. De asemenea, ne asteptam ca sectorul IT precum si cel privind serviciile financiare sa ramana in atentia autoritatii de concurenta. Investigatiile sectoriale in curs pot genera investigatii noi privind posibile incalcari ale legii concurentei.





C. Sanctiuni

La ce sa ne asteptam in anul 2018: Anul 2017 a confirmat asteptarile noastre privind o crestere a valorii sanctiunilor impuse. Este de asteptat ca valoarea acestora sa continue sa creasca in anul 2018 in special tinand cont de faptul ca unele investigatii de amploare se apropie de final. In plus, exista o tendinta de crestere a procentului de amenda aplicat societatilor investigate, aspect care ar putea afecta semnificativ pietele unde vor fi aplicate sanctiuni (de exemplu, unele societati vor fi in imposibilitate de plata sau altele vor stopa investitii importante pentru a putea face fata sanctiunilor).

Anul 2017 a fost unul foarte bun pentru operatiunile de fuziuni si achizitii. Consiliul Concurentei a analizat 63 de concentrari economice (fata de 59 in anul 2016 si numai 35 in anul 2015). Consiliul Concurentei a analizat 60 de concentrari economice, dintre care patru au fost autorizate cu conditii.









E. Inspectii inopinate

La ce sa ne asteptam in anul 2018: Desi este dificil de estimat daca numarul inspectiilor inopinate va creste, este de asteptat ca acestea sa ramana un mijloc important de colectare de informatii de catre autoritatea de concurenta. De asemenea, complexitatea acestor proceduri necesita pregatire speciala, abordarea inspectiilor inopinate ramanand un subiect important in orice program de conformare cu regulile de concurenta.

Daca in anul 2016 s-a inregistrat o reducere usoara de 4,5% fata de anul 2015 a dosarelor in care autoritatea de concurenta a avut calitate procesuala, in anul 2017 s-a inregistrat o crestere usoara de aproximativ 9% (189 de dosare, fata de 173) fata de anul 2016 a dosarelor in care autoritatea de concurenta a avut calitate procesuala.

Un articol semnat de Catalin Suliman, partener PeliFilip

