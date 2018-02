[P] Ilie Nastase, asistat de firma de avocatura PeliFilip, a obtinut reducerea sanctiunilor impuse de Federatia Internationala de Tenis

Ieri, 6 februarie 2018, a fost emisa decizia asupra apelului formulat de catre Ilie Nastase impotriva sanctiunilor care i-au fost aplicate de Federatia Internationala de Tenis (ITF) ca urmare a evenimentelor petrecute in timpul Barajului din Cupa Federatiilor disputat la Constanta in perioada 20-23 aprilie 2017.

interdictia de a primi acces sau acreditari la competitii organizate de ITF a fost redusa la aproape jumatate din durata initiala (de la aprox. 20 de luni la 12 luni), aceasta perioada de suspendare urmand sa expire in data de 23 aprilie 2018 (in aprox. 2 luni si jumatate din acest moment);

interdictia de a exercita calitati oficiale (incluzand calitatea de capitan nejucator) in cadrul competitiilor organizate de ITF a fost redusa cu aprox. 8 luni de zile, urmand sa expire in data de 23 aprilie 2020 (in aprox. 2 ani din acest moment).

Nastase va trebui sa achite si o amenda in cuantum de 20.000 USD.

numai conduita lui Nastase din timpul meciului dintre Sorana Cirstea si Johanna Konta poate fi calificata drept o incalcare de o gravitate ridicata a regulamentelor aplicabile;

in schimb, conduita lui Ilie Nastase a fost considerata drept o incalcare de gravitate medie in ceea ce priveste interactiunile cu reprezentantii presei, respectiv incalcari de gravitate redusa in ceea ce priveste comentariile sale cu privire la dna Serena Williams si cele adresate dnei Anne Keothavong;

Nastase nu este o persoana rasista si nici nu reiese ca ar fi avut intentii rasiste prin remarcile sale cu privire la copilul dnei Serena Williams.

De asemenea, in motivarea solutiei asupra apelului formulat de catre Ilie Nastase s-a concluzionat ca suspendarile care i-au fost aplicate acestuia vizeaza exclusiv competitii organizate de ITF. Mentionam ca aceste competitii includ Cupa Davis si Cupa Federatiilor (Fed Cup), dar nu vizeaza competitiile din cadrul sezonului de tenis individual feminin si masculin (turneele WTA si ATP).

Apararea lui Ilie Nastase a fost asigurata, inca de la initierea investigatiei desfasurate de ITF, de firma de avocatura PeliFilip. Echipa de proiect, coordonata de Cristina Filip (partner), a fost formata din avocatii Mihnea Sararu (senior associate), Eliza Baias (senior associate), Ana Pantilica (associate) si Carina Vermesan (associate).





PeliFilip

PeliFilip este una din societatile de avocatura de top din Romania care furnizeaza asistenta de cea mai inalta calitate in practic toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care opereaza in Romania sau care vizeaza Romania. Specializati in proiecte complexe care implica o abordare inovativa, avocatii PeliFilip au experienta elocventa in mai multe domenii, cum ar fi infrastructura si concesiuni, fuziuni si achizitii, energie, drept societar, imobiliar, concurenta, finantari si piata de capital dar si dreptul muncii. Mai multe detalii despre domeniile de expertiza si echipa PeliFilip se gasesc pe www.pelifilip.com.

In urma analizei acestui caz de catre un Tribunal Independent au fost reduse ambele suspendari care i-au fost aplicate initial lui Ilie Nastase in luna iulie 2017 de catre completul intern de solutionare din cadrul ITF, dupa cum urmeaza:Motivarea solutiei Tribunalului Independent contine, printre altele, urmatoarele concluzii:Apelul lui Ilie Nastase a fost solutionat de catre un Tribunal Independent, avand o componenta internationala, ce a fost constituit in baza regulamentelor ITF. Procedurile din cadrul acestui apel au durat aprox. 6 luni de zile si au inclus audieri orale, organizate in luna decembrie 2017 la Londra, in cadrul carora au fost audiati dl Ilie Nastase si martori propusi atat de acesta, cat si de ITF.Pe durata procedurilor din apel, reprezentarea dlui Nastase a fost realizata de aceeasi echipa din cadrul firmei PeliFilip in colaborare cu dna Jane Mulcahy (Queen's Counsel) si dl Tom Cleaver, avocati pledanti specializati in dispute sportive, din cadrul Blackstone Chambers of Barristers.