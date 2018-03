Prima procedura de Arbitru de urgenta din Romania

Dosare Juridice - Arbitraj Comercial

Pentru prima oara in arbitrajul comercial din Romania s-a instituit procedura Arbitrului de urgenta cu privire la masuri asiguratorii si provizorii, prin Noile reguli de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, intrate in vigoare la 1 ianuarie 2018.

In prima speta solutionata de un Arbitru de urgenta la Curtea de Arbitraj, clientul nostru, producator si furnizor de energie electrica si termica din Bucuresti, a obtinut o solutie favorabila prin care au fost suspendate plati in valoare de aproximativ 2.5 milioane de euro, decurgand din contracte de leasing incheiate de acesta.

Arbitrul de urgenta: celeritate si eficienta

Dintre semnificativele modificari ale Regulilor de procedura arbitrala, prima care isi dovedeste evidenta eficacitate este cea a Arbitrului de urgenta prin care societatile pot obtine, intr-un termen de maxim 10 zile, suspendarea unor plati, suspendarea executarii unor garantii, interdictii de instrainare a unor bunuri, sechestre si popriri si orice alta masura provizorie sau asiguratorie.

Odata pronuntata, incheierea Arbitrului de urgenta cu privire la instituirea masurii devine obligatorie, iar partile se obliga sa respecte fara intarziere solutiile Arbitrului de urgenta, intocmai ca in cazul unei hotarari judecatoresti sau arbitrale.





Suma suspendata de la plata reprezinta rate (capital si dobanda) si comisioane conform contractelor de leasing. In acest fel, exista posibilitatea ca platile lunare datorate in temeiul contractelor de leasing sa fie suspendate pana la data solutionarii definitive a disputei. In cazul unei solutii favorabile pentru client, se vor evita procedurile de recuperare a sumelor prin executare silita, ce ar fi fost necesare daca sumele s-ar fi platit lunar conform contractului, iar solutia Tribunalului arbitral pe fond ar fi fost in favoarea acestuia.Solutia Arbitrului de urgenta este extrem de utila pentru companii din domenii diverse pentru care poate fi vitala in continuarea activitatilor, blocarea unor plati sau a unor masuri ori obligatii excesive sau nelegale pana la solutionarea conflictului de catre un Tribunal arbitral.Pentru a apela la procedura Arbitrului de urgenta, principala conditie este ca partile sa fi inclus in contract o clauza compromisorie ce atrage competenta arbitrajului in solutionarea disputelor dintre ele.Un articol semnat de av. Simona Reithofer, Partener Oglinda&Asociatii si av. drd. Eugen Sarbu