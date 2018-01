Disputele in constructii: contracte noi, reguli noi, solutii noi

Dosare Juridice - Arbitraj in constructii

partile pot alege arbitri cu experienta si pregatire in domeniul specializat al dreptului constructiilor pentru solutionarea litigiilor;

procedura arbitrala poate fi bifurcata, astfel incat, spre exemplu, sa se stabileasca pe baza inscrisurilor daca sunt indeplinite conditiile raspunderii si sa se pronunte o hotarare partiala urmand ca abia apoi, daca exista raspundere, sa se administreze probe complexe (expertize, martori) pentru determinarea intinderii prejudiciului;

termenele de arbitrare pot fi organizate la distanta, prin videoconferinta, inclusiv cu privire la administrarea probelor;

expertii desemnati in cadrul litigiilor pot fi alesi de parti pe baza unor criterii de profesionalism, experienta, disponibilitate, indiferent ca figureaza sau nu pe lista expertilor judiciari sau pe alte liste publice de experti.

Inceputul anului 2018 a adus schimbari majore in organizarea si desfasurarea arbitrajului in Romania.DinComercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, care implementeaza pentru prima oara in arbitrajul institutionalizat din Romania unele dintre cele mai moderne metode si proceduri adoptate de marile centre de arbitraj ale lumii (ICC, Stockholm, Londra, Viena, Shanghai).Noile reguli au o, axata pe dorintele si nevoile "consumatorilor" de arbitraj. In mod evident, acestia nu isi doresc sa se judece cand incheie un contract. Cei mai multi nici macar la momentul la care apare conflictul. Dar uneori litigiul este inevitabil. In consecinta, arbitrajul apare ca o optiune fireasca prinpe care acestia le incheie.Momentul intrarii in vigoare a noilor Reguli de procedura arbitrala a coincis cu decizia de a insera in modelele de contracte de lucrari aPentru entitatile care incheie astfel de contracte, antreprenori si beneficiari, aceasta solutie va insemna cu certitudine solutionarea in conditii de maxima eficienta, cu celeritate si la inalte standarde de calitate, a eventualelor dispute:Prin urmare, antreprenorii si beneficiarii vor trebui sa acorde o deosebita importantade lucrari, nu doar din punct de vedere tehnic, ci, pentru a putea gestiona ulterior intr-o maniera cat mai eficienta complexitatea unui litigiu in fata Tribunalului arbitral.Solutionarea disputelor din contractele de lucrari prin arbitraj vine sa alinieze Romania la normalitatea existenta deja in majoritatea statelor. Poate ca aceeasi solutie ar putea fi implementata si cu privire la alte domenii, unde specializarea arbitrului confera garantii privind calitatea si celeritatea actului de justitie.Un articol semnat de Eugen Sarbu, Associate Oglinda&Asociatii