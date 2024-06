OPINIA SPECIALISTILOR DELOITTE Luni, 03 Iunie 2024, 10:34

Deloitte România își consolidează echipa de top management prin numirea a patru noi parteneri, după promovarea lui Andrei Paraschiv, fost Director Consultanță, a avocaților Irina Dimitriu și Mihnea Galgoțiu-Săraru, care sunt de mai mulți ani Parteneri în cadrul Reff & Asociații, societatea de avocați afiliată rețelei Deloitte Legal, și prin recrutarea Bogdanei Buhoș, care va prelua rolul de Partener Audit și Servicii Conexe. Numirile intră în vigoare în iunie 2024.

Andrei Paraschiv, Irina Dimitriu, Mihnea Galgotiu-Sararu, Bogdana Buhos Foto: Deloitte Romania

„Îi felicit pe Andrei, Irina și Mihnea pentru ascensiunea lor remarcabilă spre rolul de partener în cadrul Deloitte și îi urez un călduros bun-venit Bogdanei în echipa noastră. Am încredere că ei vor deservi clienții cu integritate și se vor dedica dezvoltării echipelor pe care le conduc. Deși au evoluții profesionale și domenii de expertiză diferite, care acoperă de la tehnologie, la drept imobiliar, la soluționarea litigiilor și la audit și servicii conexe, am încredere că toți patru au în comun faptul că se ghidează după valorile de leadership stau la baza culturii noastre organizaționale - dezvoltare profesională continuă, respect, grija pentru binele echipelor noastre și angajamentul de a promova o atitudine incluzivă și care promovează diversitatea”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Andrei Paraschiv, care a fost promovat acum în poziția de Partener Consultanță, are peste 25 de ani de experiență în care a coordonat departamente de consultanță și de dezvoltare software în importante companii IT. Competențele sale acoperă un spectru larg, de la consultanță în management, transformare digitală, arhitectura sistemelor IT are companiilor și integrarea sistemelor, până la managementul proiectelor și al programelor, dezvoltarea de produse, managementul proceselor de afaceri (business process management - BPM) și managementul sistemelor de gestionare a relațiilor cu clienții (customer relationship management - CRM), precum și platforme low-code și no-code. Are o experiență vastă în proiectarea și implementarea de proiecte transformaționale ample (inclusiv evaluare AS-IS, roadmap TO-BE, guvernanță și strategie IT) și a implementat soluții software end-to-end bazate pe tehnologii open-source și enterprise.

Irina Dimitriu, care este din 2016Partener în cadrul Reff & Asociații, societatea de avocați afiliată rețelei Deloitte Legal, a devenit acum și membră a echipei de parteneri Deloitte România. Cu o experiență de peste 19 ani, ea este specializată în achiziția, finanțarea și dezvoltarea de proiecte imobiliare de anvergură, asistând atât clienți privați români, cât și străini. Domeniile sale cheie de expertiză includ structurarea tranzacțiilor, dezvoltarea de proiecte în domeniul imobiliar și al infrastructurii, construcțiile, urbanismul și procesele de autorizare, precum și coordonarea proceselor de due diligence. Ea este și Lider al Serviciilor de Consultanță pentru sectorul Imobiliar în cadrul Deloitte România. Irina a primit recunoașterea de „Leading Individual” în domeniul său de expertiză în clasamentul independent internațional Legal 500. Este colaborator activ și invitat permanent în board-ul Asociației Investitorilor Imobiliari (AREI), care cuprinde cei mai importanți jucători de profil din țară, și este licențiată în drept la Universitatea București.

Mihnea Galgoțiu-Săraru, avocat cu o experiență de peste 15 ani în litigii, s-a alăturat firmei în 2019 și a contribuit la transformarea practicii într-un lider de piață în aria sa. A devenit Partener în cadrul Reff & Asociații în 2020 și, din 2023, s-a concentrat pe dezvoltarea practicii de soluționare a litigiilor comerciale și administrative, ocupând în același timp funcția de lider al Grupului de Expertiză în Litigii al rețelei Deloitte Legal la nivelul Europei Centrale. În urma promovării, el devine acum și membru al echipei de parteneri Deloitte. Mihnea a asistat companii lideri de piață din diverse sectoare, a coordonat proiecte complexe de soluționare a litigiilor administrative și comerciale, proceduri internaționale de arbitraj și litigii transfrontaliere. Este recunoscut drept „Next Generation Partner” de către Legal 500 atât la categoria Litigii Fiscale, cât și la Soluționarea Litigiilor Comerciale și Administrative, și menționat printre cei mai apreciați profesioniști în dispute fiscale din întreaga lume (Highly regarded in Tax Controversy) de către ITR. Este absolvent summa cum laude al Facultății de Drept din cadrul Universității București.

Bogdana Buhoș, care tocmai s-a alăturat Deloitte România în calitate de Partener Audit și Servicii Conexe, are peste 17 ani de experiență în audit financiar, controale interne, audit intern și evaluări de risc. A lucrat timp de doi ani în audit și consultanță la Londra, într-un mediu multicultural și divers. Cu o vastă experiență în diverse industrii precum producție, telecomunicații, IT, servicii globale de afaceri, farma, imobiliare și construcții, expertiza ei acoperă atât standardele locale de contabilitate și raportare financiară, cât și pe cele internaționale. Bogdana va coordona echipa de Control Intern atât pentru Deloitte România, cât și pentru Europa Centrală. De asemenea, ea va contribui la dezvoltarea de servicii conexe celor de audit pentru piața din România. Bogdana este licențiată a Academiei de Studii Economice, precum și membră a Camerei Auditorilor Financiari (CAFR) și a Association of Chartered Certified Accountants din Marea Britanie (ACCA).

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 175 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 457.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 3.400 de profesioniști.

