​Deloitte România a asistat fondul de investiții Accession Capital Partners (ACP) Credit, parte a ACP Group, în acordarea unei finanțări de 10 milioane de euro furnizorului de servicii de finanțare auto Mogo România, subsidiara fintech-ului leton Eleving Group. Fondurile acordate de ACP Credit vor fi utilizate de Mogo România pentru refinanțarea pasivelor si pentru creșterea portofoliului pe piața locală de soluții de finanțare auto.

Echipa Deloitte Foto: Deloitte Romania

„Suntem bucuroși să colaborăm cu Mogo pentru dezvoltarea businessului lor”, a declarat Ciprian Nicolae, Partener, ACP Credit.

Deloitte România a asistat ACP Credit cu servicii de due diligence financiar și de consultanță în managementul riscului. Consultanții financiari implicați în proiect au fost Radu Dumitrescu, Partener Coordonator, Vlad Bălan, Director, Ionuț Vasilescu, Director Adjunct, Sorin Rugină, Manager, și Iulia Georgescu și Sorin Vînătoru, Senior Associates. Echipa de consultanți în managementul riscului a fost formată din Elena Grigore, Director, și Gabriel Poliacov, Manager.

„Suntem onorați că am putut lucra din nou cu ACP Credit, după asistența pe care am oferit-o în preluarea pachetului minoritar de acțiuni în clinicile de imagistică Medicales în 2023 de către ACP Group. Echipele noastre au reușit să contribuie la succesul acestui proiect datorită expertizei ridicate în sectorul financiar, colaborării eficiente dintre experții noștri multidisciplinari, precum și comunicării constructive și constante între părțile implicate în tranzacție”, a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Consultanță Financiară, Deloitte România.

ACP Credit este un fond de creditare directă activ în Europa Centrală și de Est din 2022, cu investiții curente în România de 17 milioane de euro. ACP Group, cunoscut anterior sub numele de Mezzanine Management, operează în Europa Centrală și de Est din anul 2000 prin birourile sale din București, Budapesta, Praga, Viena, unde își are sediul, și din Varșovia. Fondul are experiență în domeniul sănătății, în care a investit în țările din Europa Centrală și de Est. Este prezent în România din 2007, cu investiții de 150 de milioane de euro. Principalele sale sectoare de interes pe piața românească includ sănătatea, telecomunicațiile, comerțul cu amănuntul, agricultura și serviciile.

Grupul Eleving, fondat în 2012 sub numele Mogo Finance, operează în prezent pe 16 piețe globale și pe trei continente, oferind soluții financiare în segmentele de mobilitate și servicii pentru persoane fizice.

