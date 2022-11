OPINIA SPECIALISTILOR DELOITTE Vineri, 18 Noiembrie 2022, 11:55

Nouă companii antreprenoriale românești cu o cifră de afaceri cumulată de peste 335 de milioane de euro și aproximativ 3.150 de angajați au primit certificarea Deloitte Best Managed Companies pentru excelența în management analizată raportat la bunele practici internaționale, în urma finalizării primei ediții a programului în România, organizat în parteneriat cu Banca Transilvania. Peste 20 de companii antreprenoriale românești cu cifre de afaceri între 10 și 75 de milioane de euro au participat la această primă ediție a programului, care oferă recunoaștere pe baza unei metodologii internaționale ce analizează patru piloni - strategie, cultură și angajament, inovație și resurse, guvernanță și aspecte financiare.

Libris la Gala Best Managed Companies Foto: Deloitte Romania

Primele companii locale care au primit certificarea Deloitte Best Managed Companies sunt AROBS Transilvania Software (activă în domeniul IT, înființată în 1998, cu 638 de angajați în 2021), Celco (activă în construcții, înființată în 1973, cu 281 de angajați în 2021), Daw Bența (activă în domeniul construcțiilor, înființată în 2001, cu 345 de angajați în 2021), Fortech (activă în IT, înființată în 2003, cu peste 850 de angajați în 2021), Interagroaliment (activă în domeniul produselor alimentare, înființată în 1994, cu 67 de angajați în 2021), Libris (activă în domeniul vânzării de carte, înființată în 1991, cu 110 angajați în 2021), Lidas (activă în domeniul produselor alimentare, înființată în 1993, cu 376 de angajați în 2021), RDF (activă în agricultură, înființată în 1995, cu 48 de angajați în 2021) și Romstyl Impex (activă în transporturi, înființată în 1995, cu 420 de angajați în 2021).

Companiile selectate în urma completării formularului de înscriere au participat la ateliere de lucru facilitate de profesioniști din cadrul Deloitte România și Banca Transilvania, în cadrul cărora fondatorii antreprenori și echipele lor de conducere și-au analizat businessul din punct de vedere strategic și operațional, potrivit metodologiei internaționale Deloitte. Peste 80 de reprezentanți ai echipelor de management ale companiilor și peste 30 de facilitatori din cadrul Deloitte România și Banca Transilvania au participat la cele 21 de ateliere de lucru, care au cumulat aproape 400 de ore pe parcursul celor peste șase luni de program. La finalul etapei de ateliere de lucru, membrii juriului independent, Cristian Popa, Membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București, Cristian Nacu, Senior Country Officer, International Finance Corporation, și Nicolae Istudor, Rector și Membru în Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București, au analizat companiile participante și au decis care sunt acelea ale căror practici de organizare și management al afacerii respectă standardele Best Managed Companies.

„În contextul în care firmele românești concurează «umăr la umăr» cu firme internaționale atât pe piața locală, cât și pe piețele externe, ne bucurăm să oferim antreprenorilor români un program care facilitează accesul firmelor din țara noastră la cele mai bune practici internaționale. Best Managed Companies nu este o competiție în care antreprenorii sunt evaluați comparativ, ci un exercițiu de analiză intens, la care participă fondatorii și echipele de management, derulat conform metodologiei internaționale Deloitte, iar finalitatea este o certificare care validează alinierea la bunele practici identificate la nivel internațional. Programul încurajează participarea repetitivă atât pentru companiile care au primit certificarea - pe care o pot reînnoi anual -, cât și pentru companiile care nu au obținut certificarea - care își pot îmbunătăți zonele identificate ca deficitare în cadrul atelierelor de lucru și pot primi titlul la următoarele ediții, după cum arată experiența de aproape 30 de ani de derulare a programului în aproape 50 de țări. Felicit toate companiile participante la această primă ediție pentru apetitul de auto-analiză și de dezvoltare și mulțumesc partenerilor de la Banca Transilvania, care au răspuns prompt propunerii noastre de a se alătura programului, și întregii echipe Deloitte care a avut o contribuție esențială la succesul întregului proiect”, a declarat Andrei Burz-Pînzaru, Partener, Deloitte, liderul Programului Deloitte Privateîn România.

Inițiativa Best Managed Companies este derulată sub umbrela Deloitte Private, programul care se adresează companiilor private de toate dimensiunile, inclusiv antreprenorilor locali, IMM-urilor, start-up-urilor și afacerilor de familie.

La nivel global, Deloitte derulează programul Best Managed Companies începând din anul 1993, în 48 de state de pe toate continentele.