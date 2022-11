Dosare Juridice - Studiu Marți, 15 Noiembrie 2022, 11:25

​​Companiile din Europa Centrală intenționează să investească în activități de cercetare-dezvoltare, în următorii doi ani, sume anuale similare cu cele alocate activităților de acest gen în ultimii trei ani, iar 25% dintre acestea plănuiesc să aloce sume mai mari în acest scop, conform studiului Deloitte Central European Corporate R&D Report 2022, realizat în șapte țări din regiune, inclusiv în România. Pe termen mediu, companiile participante sunt mai optimiste – 40% estimează că în următorii trei-cinci ani vor investi mai mult în acest domeniu decât în anii anteriori.

Principalii factori care influențează decizia companiilor de a investi în cercetare-dezvoltare sunt disponibilitatea personalului calificat și experimentat în domeniu (38%), volumul de stimulente financiare și fiscale pe care le au la dispoziție (26%) și stabilitatea și transparența legislației în domeniu (20%).

„Investițiile în cercetare-dezvoltare aduc beneficii pe termen lung, de la stimularea sistemului de învățământ, la creșterea productivității, a salariilor și, implicit, îmbunătățirea standardelor de viață. Rezultatele studiului nostru confirmă intenția companiilor de a continua să investească în activități de cercetare-dezvoltare, fiind preocupate atât de identificarea și de atragerea personalului calificat, cât și de disponibilitatea stimulentelor fiscale și financiare. Și în România, companiile sunt tot mai interesate de activitățile de cercetare-dezvoltare, iar autoritățile iau măsuri pentru a simplifica legislația în domeniu, pentru a le asigura un acces mai facil la finanțare”, a declarat Alexandra Smedoiu, Partener, Deloitte România.

Cele mai mari investiții, de până la 10 milioane de euro, vizează dezvoltarea unor produse și procese inovative (38%) și proiectele de automatizare și digitalizare (34%). De asemenea, companiile plănuiesc investiții importante, care pot ajunge la un milion de euro, pentru îndeplinirea standardelor ESG (Environmental, Social and Governance – politici de mediu, sociale și de guvernanță corporativă). Astfel, 57% au în vedere dezvoltarea unor soluții noi pentru călătorii și transporturi, cum ar fi cele de tip eMobilitate (metode de eficientizare a transportului, personal sau de marfă, bazate pe tehnologie; de exemplu soluții de încărcare pentru mașinile electrice, care conțin date despre infrastructura de alimentare, costul orar al energiei, monitorizarea consumului etc.), utilizarea combustibililor bazați pe hidrogen, gaz natural lichefiat sau comprimat etc., iar 59% vor să investească în mecanisme de economisire a energiei și a apei.

Studiul din acest an mai evidențiază faptul că, deși companiile sunt familiarizate cu stimulentele financiare și fiscale disponibile pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, acestea sunt accesate în mică măsură, în special din cauza criteriilor neclare de identificare a unei activități de cercetare-dezvoltare ca fiind eligibilă pentru finanțare sau pentru aplicarea facilităților fiscale. Din acest considerent, mai mult de 30% dintre companiile participante nu aplică facilitățile fiscale disponibile pentru cercetare-dezvoltare.

Multe dintre companiile participante (65%) colaborează cu entități terțe, cum ar fi universități sau institute de cercetare, parteneriate care se dovedesc a fi benefice pentru toate părțile implicate – primele atrag cercetători experimentați în proiectele pe care le dezvoltă, iar instituțiile partenere au ocazia să se implice în activități practice interesante și să obțină finanțare suplimentară.

Cea mai mare parte a companiilor (70%) își protejează expertiza și drepturile de proprietate intelectuală folosind o politică de confidențialitate a companiei, 43% prin înregistrarea mărcii, iar 40% prin brevete.

La studiul Deloitte Central European Corporate R&D Report, ajuns la a șaptea ediție, au participat mai mult de 130 de companii din cele șapte țări din regiune, respectiv Cehia, Croația, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria.