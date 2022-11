Dosare Juridice - Studiu Luni, 07 Noiembrie 2022, 11:19

Aproape jumătate dintre companiile multinaționale din întreaga lume (47%) se așteaptă la o creștere semnificativă a ratei globale efective de impozitare a grupului din care fac parte, ca urmare a implementării celor doi piloni ai reformei fiscale coordonate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în timp ce o proporție similară (50%) estimează o majorare a taxelor, din cauza datoriilor guvernamentale ridicate acumulate în timpul pandemiei de COVID-19, în jurisdicțiile în care au stabilită rezidența fiscală, potrivit Deloitte 2022 Global Tax Survey: Beyond BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). În plus, 90% dintre companiile participante anticipează o posibilă creștere a numărului de litigii fiscale din cauza deficitelor guvernamentale tot mai mari înregistrate în ultimii ani.

Referitor la reglementările propuse de OCDE, 59% dintre companii estimează că acestea vor fi implementate într-un număr semnificativ de țări până în 2024. În aceste condiții, 55% susțin că au datele financiare și contabile structurate corespunzător pentru a se conforma la prevederile pilonului II (impozitul minim pe profit la nivel global). Însă, în cazul pilonului I, care presupune distribuirea mai echitabilă a drepturilor de impozitare a profiturilor companiilor multinaționale între țările din care se obțin, doar 25% se așteaptă ca Senatul Statelor Unite ale Americii să aprobe implementarea legislației necesare în acest scop până în 2023.

Pe de altă parte, 80% dintre reprezentanții companiilor multinaționale estimează că directivele europene în domeniul taxării (DAC6, ATAD3, Country by Country Reporting etc.) nu vor genera o simplificare a obligațiilor de raportare la nivelul Uniunii Europene, în principal din cauza numărului tot mai mare de reguli, cerințe și termene de raportare impuse prin intermediul acestora (60% dintre participanții la studiu).

„Aplicarea reglementărilor fiscale convenite sub coordonarea OCDE este încă incertă, din cauza lipsei unei decizii din partea Statelor Unite cu privire la pilonul I, care vizează, în principal, taxarea marilor giganți din tehnologie. Un eventual blocaj pe acest pilon ar putea compromite întregul acord, semnat în 2021, și ar putea readuce în discuție aplicarea taxei digitale individual de către statele semnatare. Pe de altă parte, la nivel european, legislația fiscală devine tot mai complexă, iar cerințele de raportare implică seturi de date din ce în ce mai voluminoase, astfel că marile companii sunt nevoite să investească semnificativ în soluții de conformare bazate pe tehnologie. Toate aceste schimbări vizează creșterea transparenței fiscale la nivel de jurisdicție, dar și în tranzacțiile transfrontaliere. Multinaționalele ce activează in România sunt supuse prevederilor legislației europene, dar trebuie să ia în calcul și recomandările OCDE, care pot fi preluate în legislația națională, dat fiind că țara noastră se află în proces de aderare la această organizație și este și semnatară a acordului privind reforma fiscală internațională”, a declarat Dan Bădin, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România.

Conform studiului, aproape 40% dintre companiile participante susțin că, în ultimul an, autoritățile fiscale din statul în care este înregistrat grupul din care fac parte au devenit mult mai riguroase în cadrul controalelor fiscale, iar jumătate (48%) au înregistrat cazuri de dublă impozitare, la nivel de grup, ca urmare a schimbărilor legislative unilaterale, neconforme cu abordarea coordonată la nivel internațional.

Deloitte realizează Global BEPS Survey anual, începând din 2014, în rândul reprezentanților departamentelor de taxe și al directorilor financiari, pentru a analiza impactul implementării reformei fiscale internaționale asupra companiilor din întreaga lume. Ajuns la a noua ediție, studiul din acest an cuprinde opiniile exprimate de peste 160 de reprezentanți ai companiilor din 21 de țări.