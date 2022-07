OPINIA SPECIALISTILOR DELOITTE Marți, 26 Iulie 2022, 11:00

​​Deloitte România își consolidează echipa de conducere prin promovarea Clarisei Bulai, pe poziția de Director în cadrul practicii de consultanță în managementul riscului, Adrian Ifrim, pe poziția de Director în cadrul departamentului de consultanță privind riscurile cibernetice, Andrei Paraschiv, pe poziția de Director în practica de consultanță, Cătălin Ruja, în rolul de Director în departamentul de consultanță în risc și reglementare pentru industria serviciilor financiare, și Diana Fejer, în rolul de Partener în cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal, începând cu 1 septembrie 2022.

Deloitte Romania Foto: Deloitte Romania

„Le sunt recunoscător Clarisei, lui Adrian, Andrei, Cătălin și Dianei pentru angajamentul de care au dat dovadă prin oferirea unor servicii de cea mai bună calitate clienților noștri și dezvoltarea echipelor din care fac parte. Deși expertiza lor ne duce cu gândul în primul rând la numere, procese, tehnologie sau legislație, impactul lor, și al nostru ca și organizație, este vizibil mai ales în relația cu oamenii, dincolo de numere, într-o constelație de conexiuni, de relații durabile, bazate pe încredere”, a spus Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Cu o experiență de 18 ani în audit intern, control intern și managementul riscului, Clarisa Bulai este acum Director în cadrul practicii de consultanță în managementul riscului a Deloitte România. S-a alăturat organizației în ianuarie 2007 în calitate de consultant și a luat parte la proiecte care au implicat îmbunătățirea proceselor și evaluarea sistemului de control intern atât pentru companii de top din sectorul retail, producție și telecomunicații, cât și pentru instituții din sectorul public, dar și evaluarea funcțiilor de audit intern pentru organizații din industria bancară și a petrolului și gazelor naturale. De asemenea, a avut rol de consultant sau auditor extern pentru companiile care sunt supuse cerințelor de conformitate cu reglementările SOX (Sarbanes-Oxley). Clarisa este membră a Institutului Auditorilor Interni și a Asociației de Audit și Control al Sistemelor Informatice, deținând următoarele certificări: auditor intern certificat (Certified Internal Auditor), certificare privind managementul riscului (Certification in Risk Management Assurance), profesionist certificat privind auditarea instituțiilor guvernamentale (Certified Government Auditing Professional), auditor certificat al sistemelor informatice (Certified Information System Auditor).

Adrian Ifrim, promovat Director în cadrul departamentului de consultanță privind riscurile cibernetice al Deloitte România, conduce echipa axată pe simularea atacurilor cibernetice complexe și testarea securității. S-a alăturat Deloitte în 2016 și are o vastă experiență în domeniul securității cibernetice, fiind implicat în planificarea, analizarea și implementarea programelor de testare a securității sistemelor informatice companiilor pe care le-a deservit. În Deloitte, a construit o echipă specializată în Red Teaming, Thread Intelligence și teste de securitate pentru companii din sectorul serviciilor financiare.

De asemenea, echipa Deloitte de securitate cibernetică este acum singura din România invitată să participe la exercițiile cibernetice CyDEX19 și NATO Locked Shields. Adrian deține un master în securitatea rețelelor informatice complexe în cadrul Universității Politehnica București și a urmat cursurile din cadrul programului de EMBA al Maastricht School of Management Romania. De asemenea, deține o serie de certificări, printre care Offensive Security Certified Professional (OSCP), Offensive Security Certified Expert (OSCE), Offensive Security Wireless Professional (OSWP).

Andrei Paraschiv, recent numit Director în practica de consultanță a Deloitte România, are peste 22 de ani de experiență în servicii de consultanță în afaceri și management, transformare digitală, arhitecturi de tip Enterprise, integrare de sisteme, management de proiect și program, dezvoltare de produse software, managementul proceselor de business și sisteme de tip Enterprise Content Management. Andrei a asistat clienții în implementarea de soluții software end-to-end bazate pe tehnologii open-source și a contribuit la realizarea de proiecte conexe în cadrul practicii de consultanță (analiza și evaluarea arhitecturilor de sistem HW și SW AS-IS, guvernanță IT, rapoarte de tip IT due Diligence, definire de strategii IT și asigurarea suportului pentru redactarea caietelor de sarcini și a selecției de furnizori de soluții IT).

Cătălin Ruja, numit recent Director în departamentul de consultanță în risc și reglementare pentru industria serviciilor financiare al Deloitte România, are o experiență de 14 ani în ceea ce privește riscul de credit, analiza cantitativă și modelarea riscului de credit - standardele IFRS 9 (dezvoltare și validare), inclusiv ajustarea macroeconomică anticipativă (modelarea seriilor de timp), modelarea A-IRB (retail și corporate), cuantificarea capitalului economic (de exemplu, pentru evaluarea ICAAP), simulări de criză (folosind metodologia internă și sau cea recomandată de EBA), precum și o expertiză extinsă privind exercițiile și metodologiile AQR și ECB, dobândită de-a lungul implicării și coordonării echipei în aproximativ zece exerciții AQR. În ultimii ani, Cătălin s-a concentrat pe oferirea de consultanță privind noile reglementări în materie de ESG și riscul cauzat de schimbările climatice, cu accent pe metodologiile privind dezvoltarea scenariilor bazate pe schimbările climatice.

Diana Fejer este Partener în cadrul practicii de drept societar și fuziuni și achiziții a Reff & Asociații | Deloitte Legal. Pentru Diana, excelența și spiritul de colaborare al echipelor din care a făcut parte au reprezentat sursa de inspirație pentru dezvoltarea în plan profesional. Recunoscută de Legal 500 ca avocat cheie (key lawyer) în rândul avocaților specializați în drept societar și fuziuni și achiziții, Diana are experiență de peste 17 ani în asistență juridică acordată clienților pe proiecte complexe de fuziuni și achiziții, acționând atât de partea vânzătorului, cât și de cea a cumpărătorului, în faza de due diligence, structurarea tranzacției și în procesul de achiziție/vânzare. Diana a deservit clienți în proceduri de reorganizare, oferindu-le suport în evaluarea implicațiilor, structurarea procesului, elaborarea documentației relevante și implementare. Pe plan profesional, Dianei îi plac provocările care o scot din zona de confort, dând dovadă de un puternic spirit explorator care se reflectă și în plan personal, fiind pasionată de călătorii și având va obiectiv să străbată întreaga lumea.