Transformarea digitală a administrațiilor fiscale și noile reglementări care pun un accent tot mai mare pe transparența raportărilor legate de plata taxelor determină companiile din întreaga lume să implementeze sisteme informatice de ultimă generație, de tip Next Generation Entreprise Resource Planning (NextGen ERP), astfel că 24% dintre acestea utilizează deja astfel de soluții, iar 86% sunt în curs de implementare, reiese din studiul Deloitte Tax Transformation Trends – Technology in Focus. Această evoluție are loc în contextul în care 70% dintre companiile participante anticipează că accesul direct al autorităților fiscale la sistemelor lor financiare va crește în următorii trei ani.

Reprezentanții companiilor estimează că procesul se va intensifica odată cu implementarea celor doi piloni ai reformei Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), convenită prin acordul semnat de aproape 140 de state în anul 2021, respectiv impozitul minim pe profit la nivel global și distribuirea profiturilor între jurisdicțiile de proveniență. De altfel, 60% dintre companiile care lucrează deja într-un sistem NextGen ERP susțin că acesta le permite să realizeze analize mai sofisticate, necesare în contextul noilor reglementări. Prin comparație, în companiile care nu au implementat încă un astfel de sistem, capacitatea de analiză este de aproape trei ori mai redusă.

Din aceste considerente, trei sferturi dintre companii se așteaptă ca echipele lor să aloce mai mult timp pentru a se asigura că sistemele interne sunt configurate corect pentru ține pasul cu cerințele de conformare fiscală.

„Trecerea la administrarea fiscală digitală avansează rapid la nivel global, pe fondul evoluțiilor din economie, autoritățile fiind tot mai preocupate să identifice corect și la timp operațiunile taxabile, aspect care influențează direct dezvoltarea tehnologiilor în acest domeniu. Noile cerințe de raportare fiscală se bazează pe schimbul automat de date între contribuabili și autorități, astfel că modernizarea sistemelor interne, care are drept consecință îmbunătățirea calității datelor financiar-contabile, devine esențială pentru o conformare corectă. Și în România, odată cu implementarea SAF-T (Standard Audit File for Tax) și a celorlalte instrumente care fac parte din procesul de digitalizare a administrației fiscale, precum e- Factura sau e-Transport, companiile au conștientizat că trebuie să își adapteze sistemele interne pentru a furniza autorităților datele necesare corect, la timp și în formatul solicitat”, a declarat Vlad Boeriu, Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice, Deloitte România.

Trei sferturi dintre participanții la studiu (75%) spun că intenționează să utilizeze, în următorii doi ani, artificial intelligence (AI) și machine learning (ML) pentru a gestiona obligațiile fiscale, în special pentru adaptarea în timp real a raportării la cerințele în schimbare, clasificarea datelor fiscale și îmbunătățirea calității acestora. Cu toate acestea, preocupările legate de administrarea inadecvată a datelor pot îngreuna eforturile companiilor de a dezvolta astfel de sisteme de raportare, susțin 60% dintre participanți. Alți factori care limitează utilizarea AI și ML sunt rezistența internă la schimbare (71%) și insuficiența personalului calificat (62%), mai reiese din studiu.

Pe de altă parte, patru cincimi dintre respondenți (79%) declară că intenționează să apeleze la furnizori externi pentru procesele legate de funcții fiscale specifice, dar majoritatea (74%) au în plan să reintegreze cel puțin o parte din operațiuni pe măsură ce își dezvoltă capacitățile interne necesare pentru a le gestiona în mod eficient.

La realizarea studiului Deloitte Tax Transformation Trends – Technology in Focus au participat peste 300 de directori executivi, responsabili cu raportările fiscale, din companii multinaționale, cu venituri anuale de peste 750 de milioane de dolari, active în zece țări din întreaga lume, respectiv Australia, Belgia, Canada, China, Germania, Japonia, Olanda, Elveția, Marea Britanie și SUA.