Dosare Juridice - Studiu Luni, 21 Martie 2022, 11:28

Alexandra Smedoiu • Deloitte Romania

Femeile vor ocupa mai puțin de o treime (28%) din funcțiile de conducere din cadrul companiilor din sectorul serviciilor financiare până în 2030, analizând în funcție de evoluția de până acum, potrivit celei mai recente ediții a raportul Deloitte „Leadership, representation and gender equity in financial services”. Conform acestei estimări, numărul femeilor în poziții de conducere va crește ușor, cu 4% în următorii opt ani, dar va fi în continuare sub nivelul de paritate. Raportul Deloitte a fost realizat în colaborare cu organizația 100 Women in Finance, care își propune să sprijine femeile din industria financiară. În plus, raportul subliniază că această creștere previzionată se află sub pragul țintă de reprezentare în cadrul unui grup, o pondere de 30% fiind considerată nivelul minim de reprezentare care poate impulsiona schimbarea în cadrul unui grup mai larg, potrivit cercetărilor academice despre diversitate și leadership.

Alexandra Smedoiu, Partner, Deloitte Romania Foto: Deloitte Romania

Raportul subliniază, de asemenea, că efectul de multiplicare se aplică și în domeniul serviciilor financiare, și anume impactul pe care îl are numărul femeilor care fac parte din echipa de management de top asupra promovării altor femei din organizație în poziții de conducere. În cazul în care companiile nu depun eforturi suplimentare în arii precum recrutarea, retenția, planificarea succesiunii și revenirea la locul de muncă, atunci decalajul dintre femeile care fac parte din echipa de management de top și cele cu poziții de manager de nivel inferior s-ar putea mări de la 9% în 2021 la 14% în 2030, mai arată raportul.

„Prezența femeilor în funcții de top este de cele mai multe ori o sursă de inspirație, dar și o sursă a efectului de multiplicare. În Europa, de exemplu, analizele Deloitte arată că promovarea unei femei în echipa de management de top corespunde promovării a trei alte femei în funcții de manageri, așadar, pentru a avea o forță de muncă diversă, companiile pot începe prin a lua măsuri pentru îmbunătățirea diversității la vârful organizației”, a declarat Alexandra Smedoiu, Partener, Deloitte România, și coordonatoarea programului SheXO Club.

Printre inițiativele pe care companiile din sectorul serviciilor financiare ar trebui să le ia în considerare pentru a păstra și recruta femei în poziții de leadership, raportul evidențiază utilizarea modului de lucru hibrid. Pentru multe femei, revenirea la birou, fie cu normă întreagă, fie într-un mod hibrid, ar putea genera provocări în ceea ce privește îngrijirea copiilor sau chiar oportunitățile de avansare în carieră. Prin urmare, companiile din domeniul serviciilor financiare ar trebui să ia în calcul potențialele dezavantaje ale modului de lucru hibrid și să comunice în mod clar așteptările și parametrii din cadrul acestor noi moduri de lucru, recomandă raportul.

Mai mult decât atât, așa-numitele programe de relansare a carierei pot deveni un instrument și mai puternic pentru a atrage și păstra femeile, potrivit raportului, având în vedere că 43% dintre femei își părăsesc locul de muncă după ce au un copil, iar mai mult de jumătate dintre exponentele generației Millennials anticipează să își vor întrerupe cariera la un moment dat.

Cea mai recentă ediție a raportului Deloitte „Leadership, representation and gender equity in financial services”, dezvoltat în colaborare cu organizația 100 Women in Finance, se bazează pe analiza datelor publice a peste 100 de instituții din domeniul serviciilor financiare din SUA, realizată de Deloitte Center for Financial Services.

Programul SheXO Club, o inițiativă globală a Deloitte lansată în România în 2012, își propune să construiască o comunitate de femei de afaceri care să fie conectată, să crească și să prospere prin crearea unei platforme dedicate schimbului de experiențe. Prin intermediul întâlnirilor, cercetărilor și analizelor destinate clubului, membrele acestuia își vor putea extinde cunoștințele în domenii precum leadership, economie, tendințe globale și modele de afaceri, împărtășind în același timp cele mai bune practici în domeniul diversității și incluziunii.

Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.