Studiu Deloitte: liderii de business cred că planeta se află într-un punct critic și are nevoie de soluții pentru a combate schimbările climatice, care deja afectează negativ companiile

Dosare Juridice - Studiu

Cu toate acestea, sentimentul de optimism în rândul liderilor de business a crescut, 88% dintre aceștia (față de 63%, în urmă cu opt luni) fiind de acord că, prin acțiuni imediate, pot fi limitate efectele schimbărilor climatice asupra planetei și că aceasta poate avea un viitor mai bun. „Organizațiile, industriile și țările încearcă să găsească formula potrivită pentru gestionarea schimbările climatice. Pentru a putea gestiona aspectele legate de climă în toate dimensiunile afacerii, companiile ar trebui să ia în calcul atât riscurile inacțiunii, cât și oportunitățile generate de abordările sustenabile, esențiale pentru a câștiga și menține încrederea investitorilor, finanțatorilor, clienților și angajaților.Organizațiile au nevoie să elaboreze planuri cu obiective măsurabile și să acorde prioritate indicatorilor climatici, alături de cei operaționali, încurajând colaborarea în interiorul ecosistemelor din care fac parte și amplificându-și impactul dincolo de propriile operațiuni”, a declaratCompaniile iau măsuri pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, participanții la studiul Deloitte menționând că organizațiile lor utilizează materiale mai durabile (67%), folosesc energia mai eficient (66%), își instruiesc angajații cu privire la acțiunile climatice pe care le întreprind și impactul acestora (57%), folosesc utilaje, tehnologii și echipamente eficiente din punct de vedere energetic sau ecologice (57%) și reduc intenționat călătoriile cu transportul aerian (55%). Deși toate măsurile sunt importante, raportul subliniază cinci acțiuni care denotă o înțelegere profundă a beneficiilor pe care sustenabilitatea le are asupra businessului, precum dezvoltarea de noi produse sau servicii ecologice, solicitarea ca furnizorii și partenerii de afaceri să îndeplinească anumite criterii de sustenabilitate, îmbunătățirea sau relocarea unor echipamente pentru a le face mai rezistente la eventuale schimbări climatice, încorporarea aspectelor legate de climă în activități de lobby și condiționarea remunerației echipei de management de performanța companiei din punctul de vedere al sustenabilității.Studiul evidențiază existența unui grup de organizații lideri (19% dintre companiile participante) care se află într-un stadiu avansat de gestionare a provocărilor climatice, acestea implementând deja cel puțin patru dintre cele cinci acțiuni care demonstrează o înțelegere profundă a beneficiilor pe care sustenabilitatea le are asupra businessului. Comparativ cu acele organizații care nu au implementat mai mult de o acțiune (35% din totalul respondenților), acești lideri sunt mai preocupați de schimbările climatice (74% față de 52%), se așteaptă ca acestea să aibă un impact semnificativ asupra strategiei de business în următorii ani (73% față de 50%), plănuiesc să atingă obiectivul de zero emisii nete de carbon până în 2030 (82% față de 50%), sunt mai puțin susceptibili să vadă costurile ca un obstacol în calea implementării acțiunilor de sustenabilitate (19% față de 33%), înțeleg mai bine efectele pozitive pe care măsurile de acest gen le-ar putea avea asupra satisfacției clienților (55% față de 39%), asupra câștigurilor investitorilor și/sau satisfacției acestora (45% față de 23%), asupra proceselor de recrutare și asupra retenției angajaților (44% față de 26%).Raportul Deloitte CxO Sustainability 2022 a fost realizat în rândul a peste 2.000 de lideri de business din 21 de țări din Europa, Africa de Sud, America și regiunea Asia-Pacific, cu reprezentanți din toate sectoarele majore, precum cel al serviciilor de larg consum, serviciilor financiare, energiei, resurselor și bunurilor industriale, sănătății, tehnologiei, mass-media și telecomunicațiilor și serviciilor profesionale.furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul public și privat provenind din industrii variate. Patru din cinci companii prezente în topul Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a aborda provocări de business complexe. Obiectivul Deloitte este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor peste 345.000 de profesioniști ai săi.este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță în management și consultanță financiară, servicii de managementul riscului, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 2.600 de profesioniști.Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre