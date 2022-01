Analiză Deloitte: număr record de tranzacții de fuziuni și achiziții în 2021 și așteptări privind o activitate intensă fără precedent în următorii ani

Dosare Juridice - Analiză

Piața de fuziuni și achiziții (mergers and acquisitions - M&A) din România a atins un nivel record în 2021 în ceea ce privește numărul de tranzacții, 137, potrivit unei analize efectuate de Deloitte România. Valoarea totală estimată a pieței, atât pentru tranzacțiile cu valori comunicate, cât și pentru cele cu valori nedivulgate, a ajuns la aproximativ 4-4,4 miliarde de euro, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu valori comunicate s-a ridicat la 2,3 miliarde de euro. Pentru comparație, valoarea de piață a tranzacțiilor în 2020 a fost de 3,9-4,1 miliarde de euro și, respectiv, 2,5 miliarde de euro.

În 2021 au avut loc cinci tranzacții cu o valoare comunicată sau estimată de minimum 100 de milioane de euro.





Cele mai mari tranzacții din 2021 au fost:

3. preluarea de către Glovo a operațiunilor Delivery Hero din regiunea Balcanilor, pentru o valoare comunicată de 170 de milioane de euro;

Cele mai active sectoare în funcție de volumul tranzacțiilor au fost imobiliarele (inclusiv construcțiile), tehnologia, energia și industria. Împreună, acestea au generat 76 de tranzacții. Din punctul de vedere al valorii tranzacțiilor, cel mai activ sector a fost cel imobiliar, urmat de energie și retail și distribuție.





Piața de fuziuni și achiziții din România în 2021

valoarea de piață (tranzacții cu valoare comunicată): 2,3 miliarde de euro;

valoarea de piață estimată (inclusiv tranzacțiile cu valoare nedivulgată): 4-4,4 miliarde de euro;

numărul de tranzacții cu valoare comunicată: 52;

valoarea medie a tranzacției (calculată pentru tranzacțiile cu valoare comunicată): 27 de milioane de euro.

Evoluția numărului de tranzacții





Notă: graficul ia în considerare doar tranzacțiile cu o valoare comunicată de peste 5 milioane de euro. Informațiile sunt colectate din surse publice și actualizate cu valorile tranzacțiilor rezultate din cele mai recente informații disponibile.





Deloitte România coordonează o practică M&A multidisciplinară, cu o abordare holistică, ce include linii de business precum Consultanță M&A, Servicii Suport Tranzacții, Consultanță Fiscală și Consultanță Juridică. Astfel, echipele de profesioniști Deloitte pot acoperi toate aspectele relevante ale unei tranzacții.

„Pandemia a catalizat activitatea de fuziuni și achiziții în toate aspectele sale, ceea ce, pe de o parte, a remodelat atât businessurile tradiționale, dar și non-tradiționale, iar, de pe altă parte, a generat un val de stimulente macroeconomice, care favorizează activitatea M&A. Activitatea globală de M&A a atins niveluri record în 2021. În România, 2021 și 2020 au fost ani foarte buni pentru piața de fuziuni și achiziții. Analiza noastră sugerează că dinamica pozitivă se va menține, așadar anticipăm o activitate fără precedent în următorii ani”, a spus„În 2021, interesul businessurilor locale pentru listarea la bursă și pentru atragerea de finanțare prin intermediul bursei a fost semnificativ mai mare comparativ cu anii anteriori. Merită menționat și că numărul de tranzacții cu valori de peste 5 milioane de euro în care au fost implicate firme de capital privat de partea vânzătorului sau a cumpărătorului a crescut în ultimul an și a ajuns la 24. Un alt aspect notabil este că firmele locale de capital privat și-au majorat investițiile în 2021, ceea ce indică maturizarea pieței locale de profil. Având în vedere modul în care a evoluat 2021 față de anii trecuți, dezvoltarea pieței regionale și globale de M&A în 2021 și tranzacțiile aflate în faze incipiente în acest moment, 2022 va fi un an promițător din perspectiva fuziunilor și achizițiilor. Cred că România va rămâne o destinație atrăgătoare pentru investitori,” a declarat1. Romgaz, al cărui acționar majoritar este statul roman, a ajuns la un acord pentru a achiziționa o participație de 50% în, proiectul offshore de gaze naturale din Marea Neagră, de la ExxonMobil din SUA, pentru o valoare comunicată de 920 de milioane de euro, iar finalizarea tranzacției este așteptată in primul trimestru din 2022;2. Novalpina Capital, cu sediul la Londra, a achiziționat, pentru o valoare estimată de 250 de milioane de euro;4. fondul maghiar de capital privat Adventum a cumpăratde la Atenor, printr-o tranzacție estimată la 150 de milioane de euro;5. preluarea de către Hidroelectrica ași apentru o valoare comunicată de 130 de milioane de euro.Articol semnat de Iulia Bratu, Director, Corporate Finance, Deloitte România și Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Consultanță Financiară, Deloitte România.