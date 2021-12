webPR: Reff & Asociații | Deloitte Legal dă undă verde înscrierii studenților în „Law is Awesome!”, programul de formare pentru avocaţii viitorului în domeniul afacerilor

Programul se va derula în perioada februarie-aprilie 2022 și presupune participarea la două ateliere de grup practice pe săptămână, o sesiune de coaching și o zi de job shadowing. În cadrul atelierelor susținute de avocații din practicile „tradiționale” ale firmei, cum ar fi fuziuni și achiziții, drept imobiliar, drept financiar bancar, proprietate intelectuală etc., printre altele, participanții vor învăța cum să redacteze și să negocieze un contract, cum să lucreze într-un proiect de tip due diligence, care sunt principalele tehnici de descoperire și investigare a fraudelor interne în mediul de afaceri, dar și cum se gestionează proiectele de soluționare a disputelor. Sub îndrumarea avocaților cu pregătire interdisciplinară în drept, tehnologie și business din cadrul practicii de Legal Management Consulting a Reff & Asociații | Deloitte Legal, participanții se vor familiariza cu trasee profesionale alternative în domeniul juridic, care implică prestarea unor servicii juridice aflate la intersecția consultanței de afaceri cu soluțiile tehnologice de ultimă generație.În plus, specialiștii în resurse umane din Deloitte România îi vor sfătui cum să înceapă să își construiască, încă din timpul facultății, un brand personal pe Linkedin, care sunt ingredientele unui interviu de succes și ce competențe îi diferențiază într-un proces de selecție. De asemenea, participanții vor beneficia de ateliere susținute de traineri din rețeaua globală Deloitte Legal, de la care vor învăța cum să redacteze sfaturi juridice în limba engleză, dar și de sesiuni cu alți profesioniști din cadrul Deloitte România, cum ar fi consultanți fiscali, cu care avocații colaborează în echipe multidisciplinare de proiect.„Am conceput acest program ca un demers de educare care își propune să contribuie la pregătirea studenților cu perspectiva practică și de actualitate din domeniul avocaturii de afaceri, astfel încât aceștia să-și poată alege un traseu profesional cunoscând cât mai multe dintre opțiunile disponibile. Ajuns la a cincea ediție, programul vine cu o programă de cursuri actualizată, care îi va ajuta pe tineri să se familiarizeze cu cele mai recente provocări ale pieței, modul de lucru hibrid și soluțiile tehnologice de ultimă oră dedicate domeniului juridic. În zilele noastre, avocatul se află la intersecția științei dreptului cu tehnologia și cu ideile de afaceri inovatoare și nu e deloc ușor să țină pasul cu ceea ce se întâmplă în mediul efervescent de afaceri. Deschiderea spre mediul de business, curiozitatea și modul de gândire se cultivă încă de pe băncile facultății. Prin atelierele interactive și exercițiile practice pe care le organizăm, îi ajutăm pe studenți să se orienteze și să învețe ce presupune în concret, la nivelul activităților întreprinse, activitatea unui avocat în domeniul afacerilor, indiferent de aria de specializare. De asemenea, participanții vor avea șansa de a purta discuții cu clienți de-ai firmei, pentru a înțelege ce așteptări are un client de la avocatul său”, a spusLa edițiile anterioare ale programului au participat în total 130 de studenți, iar mai mulți dintre ei au fost recrutați în cadrul firmei., una dintre cele mai importante societăți de avocați din România, oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, consultanță juridică de management, litigii, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar. Reff & Asociații reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocați în 85 de țări.Pentru mai multe informații despre Reff & Asociații | Deloitte Legal, accesați www.reff-associates.ro . Pentru mai multe informații despre rețeaua globală Deloitte Legal, accesați www.deloittelegal.com