webPR: Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat ROCA Investments și Emerging Europe Refrigeration & Services în vânzarea Frigotehnica, lider în soluții de refrigerare, către VINCI Energies

„Această tranzacție a presupus un grad de complexitate extrem de ridicat. Pe de o parte, pentru vânzător, ROCA Investments, acesta a fost primul exit, astfel încât miza era foarte ridicată. Pe de altă parte, cumpărătorul, VINCI Energies, este parte a unui grup care operează în peste 120 de țări și are peste 220.000 de angajați, motiv pentru care standardele trebuiau să fie cele mai înalte. Nu în ultimul rând, compania Frigotehnica este cel mai mare jucător independent pe piața serviciilor de refrigerare din estul Europei, ceea ce a dat anvergură regională. O asemenea tranzacție avea nevoie de consultanță la cel mai înalt nivel, iar Reff & Asociații | Deloitte Legal ne-au oferit exact asta. Din acest motiv ne onorează să-i considerăm partenerii, și nu doar avocații noștri în acest proces”, a spus„Suntem încântați că am finalizat cu succes acest proces complex și solicitant, atât din punctul de vedere al volumului de muncă, cât și al presiunii timpului. Satisfacția finalizării tranzacției este cu atât mai mare cu cât ea reprezintă pentru ROCA Investments primul său exit, Frigotehnica, lider în industria frigului pe plan național și regional, numărându-se printre investițiile inițiale ale ROCA în anul 2018. Dorim să felicităm și să mulțumim pe această cale întregii echipe Reff & Asociații, care ne-a asistat de-a lungul acestui proces dinamic, pentru colaborarea și implicarea exemplară de care a dat dovadă, și care a jucat un rol determinant în încheierea tranzacției cu succes”, a declaratEchipa Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat acționarii Frigotehnica, ROCA Investments și EERS, pe parcursul procesului de due diligence derulat de cumpărător, în pregătirea și revizuirea întregii documentații de vânzare, în procesul de negociere, inclusiv la semnarea contractului de vânzare, precum și la îndeplinirea condițiilor suspensive și finalizarea tranzacției.„Această tranzacție este complexă din perspectiva faptului că procesul de vânzare a fost competitiv, cu un calendar intens, documentația tranzacției fiind negociată și finalizată în doar trei săptămâni. Ne-am bucurat de o colaborare foarte strânsă cu echipa clientului nostru, care s-a implicat în aspectele comerciale, financiare și juridice ale tranzacției, contribuind astfel la succesul proiectului în termenul și în parametrii stabiliți”, a declaratEchipa Reff & Asociații | Deloitte Legal implicată în proiect a fost condusă de, Partener, și a fost alcătuită din, Senior Managing Associate,, Senior Associate,, Senior Associate,, Associate, și, Associate, care au întocmit și negociat documentația tranzacției și au asistat în faza de implementare,, Senior Managing Associate, și, Associate, care s-au ocupat de aspectele ce țin de conformitate, autorizații și permise necesare în cadrul procesului de due diligence și al negocierilor,, Managing Associate, și, Associate, care au asigurat partea de asistență pe aspectele de dreptul concurenței.Frigotehnica s-a numărat printre primele companii în care ROCA Investments a investit în anul 2018. Investiția a marcat începutul unei perioade de restructurare financiară, operațională și de eficientizare pe toate palierele de business, în urma căreia compania a devenit lider în industria frigului atât pe plan național, cât și regional. Dacă, în 2018, Frigotehnica avea o cifră de afaceri de €18 milioane, era supra- îndatorată și înregistra pierdere, în prezent, compania are afaceri de peste €32 milioane și are perspective de creștere spectaculoasă.ROCA Investments, fondată în 2018 de antreprenori și manageri experimentați în business, se adresează antreprenorilor locali și brandurilor românești, oferind soluții de capital și parteneriat activ pentru consolidarea și dezvoltarea afacerilor. Astfel, ROCA Investments contribuie la dezvoltarea culturii antreprenoriale bazate pe parteneriat și creează valoare în economia românească.Reff & Asociații | Deloitte Legal este recunoscută drept una dintre societățile de avocați importante în domeniul dreptului societar și al fuziunilor și achizițiilor, fiind recunoscută de clasamentul Legal 500 EMEA pentru expertiza în numeroase sectoare de activitate și industrii, printre care energie, infrastructură, sănătate, producție, transport și retail., una dintre cele mai importante societăți de avocați din România, oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, consultanță juridică de management, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar. Reff & Asociații reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocați în 85 de țări.Pentru mai multe informații despre Reff & Asociații | Deloitte Legal, accesați www.reff-associates.ro . Pentru mai multe informații despre rețeaua globală Deloitte Legal, accesați www.deloittelegal.com