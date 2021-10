Studii Deloitte: companiile au un fals sentiment de siguranță cibernetică cauzat de supraevaluarea propriilor capacități și de lipsa măsurilor de apărare de bază

Dosare Juridice - Studiu

Desfășurarea activității în contextul acestui fals sentiment de siguranță cibernetică reprezintă un risc pentru companii, având în vedere că peste 70% dintre respondenții din domeniul financiar (72%), al produselor de larg consum (72%) și al energiei, resurselor și producției industriale (79%) percep o creștere a amenințărilor cibernetice în ultimii doi ani, subliniază studiile. În plus, sectorul financiar are o pondere mai mare de respondenți care afirmă faptul că nivelul de amenințare a rămas neschimbat în ultimii doi ani (28%) în comparație cu sectorul produselor de larg consum (24%) și al energiei, resurselor și producției industriale (21%), companiile din domeniul financiar fiind expuse amenințărilor cibernetice de mai mult timp decât celelalte domenii, ceea ce explică abordarea mai matură a pericolelor cibernetice.Studiul arată că tentativele de tip phishing/malware sunt considerate cel mai mare risc cibernetic din sectorul financiar, după cum indică jumătate dintre respondenți. Al doilea cel mai mare risc este reprezentat de vulnerabilitățile tehnice ale aplicațiilor și infrastructurii, iar al treilea este scurgerea de date/integritatea datelor. În ceea ce privește companiile din domeniul energiei, resurselor și producției industriale, lipsa de securitate din interiorul lanțului de aprovizionare este menționată ca fiind cea mai mare amenințare de către 63% dintre respondenți. Această tendință se menține și în rândul companiilor din sectorul produselor de larg consum.„În ultimii doi ani, activitățile de tip malware și phishing au ajuns în primele trei cele mai frecvente amenințări din Uniunea Europeană, ținând cont de faptul că 71% dintre organizații și companii s-au confruntat cu activități de tip malware, iar rata fraudelor cauzate de tentativele de phishing a crescut cu 667% în doar o lună în timpul pandemiei de COVID-19, potrivit datelor publice. În contextul creșterii amenințărilor cibernetice, companiile ar trebui să ia în considerare derularea de simulări complexe și să nu se bazeze doar pe efectuarea unor teste de penetrare sau scanări ale vulnerabilităților. Printre eforturile suplimentare pe care ar trebui să le aibă în vedere industria bancară se numără cadrul de testare a rezistenței cibernetice TIBER-UE (Threat Intelligence-Based Ethical Red-teaming-European Union) publicat de Banca Centrală Europeană, care își propune să organizeze teste similare unui atac real - implicând acțiuni ale echipelor roșii (Red Teaming), bazate pe evaluări anterioare ale informațiilor de amenințare, și ale echipelor albastre (Blue Teaming) sau violet (Purple) -, exerciții comune de apărare cibernetică care implică noi sisteme cibernetice și elemente tehnice și strategice integrate. Aceste aspecte permit companiilor să implice întregul lanț de comandă în simulările de atac cibernetic la scară largă”, a declaratStudiile arată, de asemenea, modul în care conducerea companiilor din sectorul financiar, al produselor de larg consum și al energiei, resurselor și producției industriale abordează subiectele legate de securitatea cibernetică. Echipele de top management din sectorul financiar sunt mai concentrate pe astfel de aspecte decât cele din alte sectoare, subliniază studiile, 42% dintre respondenți indicând faptul că securitatea cibernetică se află pe agenda liderilor cu o frecvență lunară sau mai des, comparativ cu 37% dintre respondenții din sectorul produselor de larg consum și doar 30% dintre companiile din domeniul energiei, resurselor și producției industriale. 