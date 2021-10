webPR: Deloitte România și Reff & Asociații au asistat Chimcomplex în obținerea finanțării de 90 de milioane de euro pentru refinanțarea creditelor existente și pentru investiții

„Mulțumesc Deloitte și Reff & Asociații pentru că au fost din nou alături de noi. Finalizarea refinanțării este un pas semnificativ pentru Chimcomplex și marchează o nouă eră pentru companie. Este punctul culminant al unor eforturi meticuloase și concentrate din ultimii doi ani jumătate pentru a remodela compania. Le mulțumesc partenerilor Credit Suisse Zurich şi VTB Frankfurt pentru că au fost alături de noi în 2018, într-o tranzacție specială de obținere a creditului de 164 de milioane de euro, pentru achiziția Oltchim. Mulțumesc reprezentanților CEC Bank și Alpha Bank pentru profesionalism și disponibilitatea de a sprijini o companie antreprenorială românească”, a declarat„După tranzacția din 2018, de finanțare a achiziției Oltchim, în valoare de 164 de milioane de euro , suntem onorați că am fost din nou alături de Ștefan Vuza și de Chimcomplex într-un alt proiect de referință. Felicit echipa noastră multidisciplinară, care a lucrat intens și dedicat pentru a structura acest proces competitiv de selectare a finanțatorilor, de-a lungul unui proiect care a durat șapte luni”, a declarat, care a coordonat implicarea echipei Deloitte în această tranzacție.a Deloitte România, care a oferit servicii de asistență la atragerea finanțării, a fost alcătuită din, Partener Coordonator Consultanță Financiară,, Director Corporate Finance, care a coordonat întregul proiect,, Manager,, Associate, și, Associate.„Ne bucurăm că am fost din nou alături de una dintre cele mai mari firme deținute de antreprenor român, într-o finanțare de anvergură. E o confirmare a recunoașterii de care se bucură expertiza noastră în materie de finanțări bancare și o validare a focusului nostru în acompanierea firmelor cu capital românesc în tranzacții complexe, care necesită atât cunoașterea aspectelor juridice locale, cât și a bunelor practici internaționale în materie. Mulțumim Chimcomplex pentru încredere și mult succes în continuare!”, a declaratEchipa din cadrulcare a lucrat la proiect a asigurat asistența juridică pentru negocierea și semnarea documentației de finanțare și a fost formată din, Partener,, Managing Associate, și, Associate, și cu contribuția lui, Partener în cadrul Deloitte Legal Polonia.furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul public și privat provenind din industrii variate. Patru din cinci companii prezente în topul Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a aborda provocări de business complexe. Obiectivul Deloitte este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor peste 345.000 de profesioniști ai săi.este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță în management și consultanță financiară, servicii de managementul riscului, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 2.600 de profesioniști.Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre , una dintre cele mai importante societăți de avocați din România, oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, consultanță juridică de management, litigii, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar. Reff & Asociații reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocați în 85 de țări.Pentru mai multe informații despre Reff & Asociații | Deloitte Legal, accesați www.reff-associates.ro . Pentru mai multe informații despre rețeaua globală Deloitte Legal, accesați www.deloittelegal.com