webPR: Echipa Deloitte Corporate Finance a asistat liderul în producția de materiale de construcții Duraziv în vânzarea către Saint-Gobain

Deloitte România a structurat și coordonat procesul de vânzare și a asistat fondatorii, Daniel Guzu și Irina Guzu, pe parcursul tranzacției. Duraziv este unul din principalii furnizori de soluții de finisaj din România, cu un portofoliu integrat de adezivi și mortare, vopsele decorative și profile metalice. Fondat în 2003, Duraziv a devenit rapid un jucător consacrat în domeniul materialelor de construcții, ajungând în top cinci producători din România, în strânsă competiție cu companii multinaționale. De asemenea, este prima companie locală care a dezvoltat vopsele ecologice, odată cu lansarea gamei sale inovatoare „Duraziv Fără Miros”.Saint-Gobain este o companie multinațională franceză cu venituri de 38 de miliarde de euro în 2020, cu o vastă experiență și capacitate de inovare. Această tranzacție va crește cota de piață a companiei și va îmbogăți oferta către clienții din domeniul construcțiilor.„În ultimii ani am avut câteva tentative de vânzare a companiei care au eșuat. Abia după colaborarea cu doamna Iulia Bratu și echipa Deloitte România, cărora le multumesc și pe care îi felicit, am înțeles cum se abordează profesionist o tranzacție și cât de departe eram de ce ne propuneam fără suportul lor. Sunt mulțumit că fabrica pe care am creat-o ajunge sub managementul unui lider mondial, care poate să facă din ea un jucător important pe piața europeană, oamenii cu care am lucrat având posibilitatea unor culmi pe plan profesional”, a declarat, a adăugat: „Dincolo de succesul afacerii noastre, această tranzacție nu s-ar fi încheiat în aceste condiții foarte bune fără contribuția doamnei Iulia Bratu și a echipei Deloitte România. A fost un privilegiu pentru noi să lucrăm cu adevărați profesioniști și să cunoaștem oameni minunați”.Tranzacția a fost coordonată de către Iulia Bratu, Director Corporate Finance, Deloitte România, iar echipa de proiect a fost formată din Marina Nicola, Deputy Director, Cristina Ifrim, Senior Associate, Răzvan Cebuc, Associate, și Sabina Preda, Associate.„Suntem onorați să fi fost încredințați de către vânzători cu această tranzacție de referință, care marchează cea de-a doua vânzare a unui campion de piață dezvoltat de clienții noștri, către un lider mondial în domeniul materialelor de construcții. Această realizare a fost susținută de un proces complex gestionat de o echipă experimentată și dedicată”, a declaratDeloitte Romania coordonează o practică M&A multidisciplinară, cu o abordare holistică, ce include Consultanță M&A, Servicii due diligence, Consultanță Fiscală și Consultanță Juridică. De asemenea, rețeaua globală Deloitte facilitează accesul la un spectru larg de investitori și cunoștințe specifice de industrie.furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul public și privat provenind din industrii variate. Patru din cinci companii prezente în topul Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a aborda provocări de business complexe. Obiectivul Deloitte este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor peste 345.000 de profesioniști ai săi.este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță în management și consultanță financiară, servicii de managementul riscului, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 2.600 de profesioniști.Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre