Studiu Deloitte: aproape 90% din companiile care dețin centre de servicii suport vizează extinderea facilităților pentru munca la distanță și 61% vor să-și accelereze agenda digitală

​Dosare Juridice - Studiu

Abordările legate de locul de muncă adoptate ca urmare a pandemiei reprezintă elementul de noutate în sondajul din acest an. Organizațiile caută metode pentru a reduce și mai mult costurile și a-și crește productivitatea, astfel că aproximativ trei sferturi dintre respondenți (73%) intenționează să implementeze un(două-trei zile pe săptămână la birou) sau(14%), cu doar câteva zile pe lună la birou, și doar 9% plănuiesc să revină la. Companiile sunt conștiente de faptul că schimbarea modului de lucru va influența cultura organizațională, starea de bine a angajaților și strategia privind spațiile de lucru. În consecință, pentru a asigura retenția angajaților în centrele de servicii suport, respondenții se concentrează pe dezvoltarea culturii organizaționale (77%), pe evidențierea oportunităților de bunăstare și a schemelor de lucru flexibile (62%), precum și pe perspectivele de dezvoltare personală și oportunitățile de inovare (62%).De asemenea, studiul subliniază faptul că factorii care facilitează digitalizarea - în esență, tehnologiile digitale care îmbunătățesc și optimizează serviciile furnizate - sunt esențiali pentru modul în care centrele suport inovează la nivelul departamentelor pentru a obține reduceri de costuri. Organizațiile performante, care au reușit să atingă cu succes trei sau mai multe dintre obiectivele urmărite prin centrele suport, și-au stabilit mai multe activități de transformare digitală ca priorități: 72% dintre acestea au implementat tehnologia(automatizarea proceselor robotizate), 55% dețin(enterprise resources planning) integrate care ajută la planificarea resurselor companiei, iar 53% au adoptat soluții bazate pe. Procesul în sine și complexitatea tehnică reprezintă, pentru 43% dintre respondenți, cele mai mari provocări privind automatizarea.„Întrucât companiile se bazează din ce în ce mai mult pe modele globale de furnizare a serviciilor pentru a oferi mai multă valoare la costuri mai reduse, acestea investesc în capacitățile strategice ale centrelor de servicii suport, cu accent pe competențele profesionale ale angajaților și pe noile modalități de lucru, și valorifică transformarea digitală pentru a obține avantaje competitive. România este una din principalele destinații pentru centrele de servicii suport din Europa Centrală și de Est. Sectorul IT, datorită dezvoltării din ultimii ani, a devenit un factor de atractivitate pentru industriile auto, aerospațială, chimică, pentru agricultură și multe altele”, a declaratDin perspectivă globală,rămâne destinația preferată pentru înființarea unor centre de servicii suport pentru cele mai multe domenii (bunuri de larg consum, energie, servicii financiare, telecomunicații etc.), fiind urmată de. Deși nu se află pe primele poziții,continuă să beneficieze de atenție și să își asigure investiții în domeniul serviciilor globale de afaceri., clasată în top zece în 2019, este în continuare atractivă, dar a ieșit din top în 2021.În plus, din studiu mai reiese faptul că cele mai multe organizații susțin că standardizarea și eficientizarea proceselor reprezintă principalul lor obiectiv strategic pentru investițiile în domeniul SSC-urilor în 2021, iar 78% l-au atins. Pe locurile imediat următoare se află reducerea costurilor (principala prioritate în 2019) și creșterea valorii afacerii, care rămân beneficii imediate și concrete ale înființării unui centru de servicii suport. Dintre organizațiile care au identificat reducerea costurilor ca obiectiv al acestor investiții, 88% și-au atins ținta.Încă din 1999, Deloitte derulează astfel de sondaje din doi în doi ani pentru a înțelege modul în care centrele de servicii suport valorifică practicile și tendințele de management cu scopul de a aborda provocările de afaceri astfel încât să răspundă cât mai bine cerințelor clienților.furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul public și privat provenind din industrii variate. Patru din cinci companii prezente în topul Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a aborda provocări de business complexe. Obiectivul Deloitte este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor peste 330.000 de profesioniști ai săi.este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță în management și consultanță financiară, servicii de managementul riscului, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 2.000 de profesioniști.Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre