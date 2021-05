Cu sau fără bonificații, anul acesta declarația unică trebuie depusă până pe 25 mai

Declarația Unică

Persoanele fizice care obțin venituri, de regulă, extra-salariale sunt obligate să depună anual declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente. Pentru veniturile realizate în anul 2020 și/sau estimate în cursul acestui an, termenul de depunere a fost stabilit la 25 mai 2021, astfel că cei vizați și-au pregătit sau ar fi trebuit să își pregătească până în acest moment documentația necesară întocmirii calculului și completării declarației unice – documentele care atestă veniturile obținute, dovada plății impozitului în statul sursă (acolo unde este cazul), documentele care atestă stabilirea rezidenței fiscale etc. Și, pentru a evita aglomerația de ultim moment, contribuabilii ar fi trebuit să depună deja acest formular la autoritățile fiscale.Codul Fiscal prevede că, începând cu anul 2021, contribuabilii care depun declarația unică ar putea beneficia de o bonificație de până la 10% din impozitul pe venit anual, precum și din contribuțiile sociale. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare ar fi trebuit stabilite prin legea bugetului de stat pentru 2021, care a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 9 martie 2021, iar de la această dată, în termen de 60 de zile, ar fi trebuit să se stabilească procedura de acordare a bonificației, prin ordin al ministrului finanțelor publice.Din păcate, însă, în legea bugetului de stat pentru 2021 nu se mai regăsesc prevederi cu privire la bonificații, așa încât conformarea voluntară nu mai este stimulată suplimentar. Dacă cumva vor apărea chiar pe ultima sută de metri, rămâne de văzut cum se va putea gestiona accesarea lor de către cei care și-au finalizat procesul de declarare și plată. Cu o astfel de situație s-au confruntat contribuabilii în 2020, când bonificația menționată de Codul Fiscal a fost publicată și acordată în ultimul moment.Așadar, am avut claritate cu privire la termenul de raportare a veniturilor și plată a impozitului și speranță referitor la bonificații.Sistemul de bonificații a fost prevăzut odată cu introducerea declarației unice, pentru depunere online și/sau plata la timp sau chiar anticipată a obligațiilor fiscale. Istoric, însă, acesta nu a fost corelat la timp cu sistemele informatice și cu practica autorităților fiscale, nu a fost suficient de clar și a cauzat complicații pentru contribuabili. Spre exemplu, pentru anul 2019, inițial nu au fost prevăzute bonificații, dar au fost reintroduse în 2020, pentru îndeplinirea la timp a obligațiilor fiscale declarative și de plată pentru anul anterior. Modificarea legislativă a venit foarte târziu (14 mai 2020, prin Ordonanța de Urgență nr. 69/2020), după ce mulți contribuabili depuseseră deja declarația unică pentru 2019. Așa că aceștia au fost nevoiți să depună declarație rectificativă pentru a beneficia de bonificațiile reintroduse (5% pentru depunerea declarației unice prin intermediul mijloacelor electronice și 5% pentru efectuarea plății în termenul prevăzut de lege). Lăsând la o parte costul de conformare, contribuabilii în cauză pot întâmpina provocări și când încearcă să recupereze bonificația aferentă declarației din anul 2019 din obligațiile fiscale viitoare. Astfel, deși a îndeplinit toate condițiile și este îndreptățit să beneficieze de bonificație pentru 2019, poate constata că nu are situația fiscală reglată în cadrul bazei de date a autorităților și, în acest caz, acțiuni suplimentare sunt necesare pentru a putea beneficia de facilitățile fiscale cuvenite.Situația celor care continuă să obțină venituri supuse raportării anuale este totuși una care se poate rezolva mai ușor decât cea în care contribuabilii nu mai au obligații fiscale viitoare din care să compenseze bonificațiile la care au dreptul, în urma rectificării declarației unice.În ultimii ani, cu precădere de când a fost introdus sistemul de bonificații, au existat numeroase situații în care contribuabilii au primit somații de plată și titluri executorii pentru facilitățile fiscale accesate (în speță, bonificațiile) în cadrul raportării anuale a veniturilor.Or, având în vedere costul conformării, efortul contribuabililor de a-și declara veniturile (în condițiile prevăzute de legislație pentru a beneficia de bonificații), publicarea cu întârziere a procedurii de acordare a bonificațiilor și a formularelor necesare și, nu în ultimul rând, declarațiile rectificative pe care mulți contribuabili au fost nevoiți să le depună pentru a beneficia de aceste facilități, se ridică întrebarea dacă bonificația mai constituie un avantaj pentru contribuabil, în cazul în care primește ulterior o somație pentru rambursarea sumelor aferente facilităților, care, din nou, generează consum de timp și costuri suplimentare.În aceste condiții, este foarte important ca aspectele de ordin legislativ, cât și procedural, cu privire la raportarea anuală a veniturilor ca proces amplu care cuprinde și sistemul de bonificații să fie aduse la cunoștința contribuabililor în timp util, tocmai pentru a crește gradul de conformare.Totodată, este esențial ca sistemul de bonificații să fie clar și concis, ca prevederile legislative referitoare la aceste facilități să fie publicate cât mai devreme posibil, astfel încât contribuabilii să se poată familiariza din timp cu procedura privind bonificația, precum și cu depunerea declarației anuale în sine.