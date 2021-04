Reff & Asociații | Deloitte Legal, desemnată de Legal 500 EMEA 2021 printre liderii societăților de avocați în nouă arii de practică

Dosare Juridice - webPR

Reff & Asociații | Deloitte Legal a fost desemnată din nou anul acesta printre liderii societăților de avocați de către publicația independentă internațională Legal 500 EMEA în nouă arii de practică: imobiliare și construcții, financiar-bancar, drept comercial și fuziuni și achiziții, dreptul muncii, fiscalitate, UE și concurență, parteneriate public-private și achiziții, tehnologie, media și telecomunicații, precum și soluționarea disputelor. Clasamentul evaluează societăți de avocați din peste 150 de jurisdicții pe baza opiniilor a 300.000 de avocați care lucrează în departamentele juridice ale companiilor, a informațiilor din formularele de înscriere trimise de societățile de avocați și a interviurilor cu profesioniști în domeniu.

Echipa specializată în domeniul financiar-bancar asistă bănci, instituții de plată, firme de leasing financiar, fonduri de investiții și investitori în credite neperformante cu privire la achiziții, finanțări și aspecte de reglementare, precum și societăți comerciale diverse în negocierea de finanțări și restructurări de credite. Coordonatorul practicii, Andrei Burz-Pînzaru, Partener, are peste 20 de ani de experiență în domeniu, iar Andreea Șerban, Senior Managing Associate, este menționată în categoria profesioniștilor în ascensiune („Rising Stars”).

Legal 500 oferă recunoaștere Reff & Asociații | Deloitte Legal și pentru echipa sa specializată în dreptul muncii, care lucrează îndeaproape cu companii mari internaționale și locale, acoperind chestiuni complexe de dreptul muncii, de la transferuri de business legate de tranzacții și reorganizări, până la negocieri colective și concedieri. Coordonatoarea practicii, Florentina Munteanu, Partener, este foarte apreciată de clienți, iar Gabriela Ilie, Managing Associate, este inclusă în categoria profesioniștilor în ascensiune („Rising Stars”).

În domeniul legislației la nivelul UE și al concurenței, clasamentul oferă recunoaștere Reff & Asociații | Deloitte Legal pentru asistența în investigații complexe, în proiecte legate de ajutor de stat și în aprobări de fuziuni și subliniază că echipa a fost implicată în unele dintre cele mai importante investigații derulate în România.

În zona parteneriatelor public-private și a achizițiilor publice, firma are experiență solidă în asistența pentru clienți din sectoarele public și privat, în proiecte de concesiune de servicii și de lucrări și de dezvoltare a unor proiecte de investiții bazate pe cooperarea dintre cele două sectoare. Asistența în mandate de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniul administrativ reprezintă o zonă de activitate pe care se concentrează această practică, condusă de Georgiana Singurel, Partener. Clasamentul menționează proiecte importante derulate în sectoarele transport, energie și IT, precum și proiecte care necesită finanțare din fonduri europene.

Legal 500 menționează și reputația în creștere a Reff & Asociații | Deloitte Legal în domeniul soluționării disputelor (litigii), în urma cooptării lui Mihnea Galgoțiu-Săraru, Partener, care este foarte apreciat. Echipa, care beneficiază de conexiunea firmei cu Deloitte și este apreciată de clienți pentru avocații săi cu experiență de excepție și gândire inovatoare, a fost implicată în litigii de valoare mare în ultimul an, atât pentru companii locale, cât și multinaționale, în numeroase tipuri de proiecte (litigiile în domeniul imobiliar și al construcțiilor reprezentând zone semnificative de activitate).





Reff & Asociații | Deloitte Legal, una dintre cele mai importante societăți de avocați din România, oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, consultanță juridică de management, litigii, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar. Reff & Asociații reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocați în 85 de țări.





Legal 500 reconfirmă poziția Reff & Asociații | Deloitte Legal ca firmă de top (Tier 1) în. Avocații firmei oferă asistență în mod frecvent în proiecte de dezvoltare high-end și în achiziții, incluzând tranzacții și clienți locali și internaționali. Irina Dimitriu, Partener și coordonator al acestei practici foarte bine cotate, este recunoscută drept un avocat de top în România în domeniul imobiliar, fiind inclusă și anul acesta în topul Legal 500 al celor mai buni avocați în acest domeniu ().Echipa dei este, conform Legal 500, versatilă, motivată, orientată spre atingerea obiectivelor stabilite împreună cu clienții și are expertiză în numeroase sectoare de activitate și industrii, printre care energie, infrastructură, sănătate, producție, transport și retail., Partener, coordonează această practică, iar, Senior Managing Associate, este menționată printre avocații importanți în domeniu („key lawyers”).Firma are, de asemenea, o echipă considerabilă specializată în, bine pregătită pentru a oferi asistență în proiecte de consultanță și în litigii legate de TVA, impozit pe venit, taxe vamale și prețuri de transfer, conform topului. Afilierea firmei la Deloitte oferă clienților acces la o gamă largă de experți în domeniul juridic și non-juridic, aspect extrem de util în chestiunile care țin de tranzacții și de activitatea de zi cu zi a clienților. Legal 500 mai menționează și faptul că, Partener, care conduce această practică, este foarte experimentat.Una dintre zonele pe care se concentrează această practică este ajutorul de stat, avocații săi fiind experimentați în chestiuni precum testul investitorului privat, o altă arie în care afilierea firmei la Deloitte oferă valoare adăugată clienților., Partener, conduce această echipă, iar, Managing Associate, este recunoscută printre avocații importanți în domeniu ().Echipa specializată în, condusă de, Partener, este recunoscută de Legal 500 pentru asistența în proiecte de lansare a unor aplicații, de digitalizare, asocieri în domeniul IT și tehnologie, protecția datelor personale, confidențialitate și proprietate intelectuală., Senior Managing Associate, și, Senior Associate, sunt menționate printre avocații importanți în domeniu ().Pentru mai multe informații despre Reff & Asociații | Deloitte Legal, accesați www.reff-associates.ro . Pentru mai multe informații despre rețeaua globală Deloitte Legal, accesați www.deloittelegal.com