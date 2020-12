Studiu Deloitte: patru din zece consumatori vor cheltui mai puțin de Crăciun decât anul trecut în contextul pandemiei de COVID-19

​Dosare Juridice - Studiu

Călătoriile și experiențele sunt elementele la care vor renunța cei mai mulți dintre consumatori de sărbători, 34% dintre aceștia investind mai puțin decât anul trecut în activități de socializare în afara locuinței.sunt preferatele consumatorilor în acest an, urmate deși de. La polul opus,sunt ultimele pe lista opțiunilor în materie de cadouri pentru sărbătorile din acest an. Pe măsură ce restricțiile instituite în contextul crizei globale de sănătate devin mai stricte în timpul sărbătorilor de iarnă, consumatorii intenționează să petreacă această perioadă aproape de casă și să se delecteze cuși, acestea fiind primele cumpărături pe care respondenții le-ar face pentru ei de sărbători.Fie că fac cumpărături pentru alții sau pentru ei înșiși,, deoarece pot evita aglomerația (65%), le este mai ușor să comande de acasă (64%) și pot beneficia de transport gratuit (60%). Jumătate dintre aceștia (51%) sunt anxioși atunci când vine vorba de efectuarea cumpărăturilor în magazinele fizice în timpul sărbătorilor din cauza pandemiei de COVID-19 și 49% dintre ei au declarat că își vor relua comportamentul de cumpărături de dinaintea pandemiei numai atunci când va fi disponibil un vaccin. Pe lângă mediul on-line,, 69% dintre respondenți menționând că aleg magazinele care se află în proximitatea reședinței lor.„La nivel global, în ultimele luni consumatorii au resimțit un nivel ridicat de anxietate și sunt preocupați de situația lor financiară. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul de an, ei înclină spre un comportament prudent legat de cheltuielile de Crăciun. Această atitudine este valabilă și în România, deși consumul a crescut cu mai mult de 4% în luna octombrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în principal datorită produselor nealimentare, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. De asemenea, este de menționat că noile obiceiuri de consum pot deveni o sursă de creștere pentru comercianți anul acesta, deoarece unele bugete rezervate cândva pentru călătorii pot fi redirecționate acum către aceștia", a declaratÎn baza analizei comportamentului din timpul sezonului de sărbători, au fost identificate patru profiluri diferite de cumpărători, concluzionează studiul., dornici să ia cadouri pentru alții și mai puțin pentru ei înșiși, și, care văd cumpărăturile ca pe o îndatorire și iau în considerare cel mult patru magazine, sunt profilurile predominante. Următoarele două profiluri identificate sunt cel al, care este dispus să plătească mai mult pentru produse durabile și preferă să cumpere de la comercianții locali decât de la lanțurile naționale de retail, și, care intenționează să aloce mai mult de o lună pentru cumpărăturile de sărbători și așteaptă reducerile din această perioadă pentru a cumpăra articole costisitoare pentru el sau pentru casă.Mai multe detalii despre Deloitte 2020 Holiday Retail Survey sunt disponibile aici .