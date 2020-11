webPR: Trei companii românești sunt recunoscute în cadrul competiției Deloitte 2020 Central Europe Technology Fast 50 la categoria Impact Star Award

„Ediția din acest an a programului CE Technology Fast 50 oferă recunoaștere companiilor care creează noi soluții tehnologice nu doar pentru creșterea susținută a veniturilor, ci și pentru impactul pozitiv asupra lumii, în general. Categoriaa fost introdusă în competiție pentru prima dată în 2020, în acest context fără precedent creat de pandemia de COVID-19, care a transformat modelele de business și viețile noastre într-un mod foarte rapid și intens. Felicit companiile din România premiate pentru efectele pozitive pe care au reușit să le creeze în rândul diferitelor niveluri ale societății și asupra mediului de business”, a declaratCâștigătorula competiției, care oferă recunoaștereînființate de cel puțin patru ani, este, o companie poloneză de software care a dezvoltat o soluție ce oferă businessurilor acces la ambalaje personalizate, cu un impact minim asupra mediului. Packhelp a avut o creștere medie a veniturilor de 9.077% între 2016 și 2019. Următoarele două poziții sunt ocupate de două companii din Cehia,, care creează software specializat în servicii de curierat bazate pe soluții tehnologice, cu o rată de creștere de 8.427%, și, cea mai mare și mai cuprinzătoare bază de date de apartamente de închiriat din Cehia, cu o creștere de 5.535%. Companiile incluse în principala categorie a competiției au avut o rată medie de creștere de 1.460%.Aflat la a 21-a ediție, topul este dominat în acest an de jucători din domeniul(30 de companii), urmat det (11 companii),(patru companii),(trei companii) și(două companii). Peste 80% din companiile incluse în competiția din 2020 se află pentru prima data în top, ceea ce indică ritmul alert de creștere a businessurilor de tehnologie tinere în regiunea Europei Centrale.Pe lângă principala categorie, care include companiile cu cea mai mare creștere, Deloitte 2020 Central Europe Technology Fast 50 oferă recunoaștere și businessurilor mai tinere care se dezvoltă rapid, în cadrul categoriei. Companiadin Cehia, care a dezvoltat o platformă educațională pentru traderi financiari, este câștigătoare pentru al doilea an consecutiv la această categorie, cu o rată de creștere de 2.356%.Categoria Rising Stars este dominată de jucători în domeniulși de companii care au intrat pentru prima dată în top, 23 dintre cele 25 de companii fiind incluse în premieră în competiție.Pentru a fi eligibile pentrua competiției Technology Fast 50, companiile trebuie să îndeplinească anumite condiții financiare, și anume să aibă un venit operațional anual minim de 50.000 de euro în primii trei ani analizați (2016-2018) și de 100.000 de euro în 2019. De asemenea, acestea trebuie să aibă sediul central în Europa Centrală și să dețină drepturile de proprietate intelectuală sau să fi creat tehnologie patentată.În plus, Deloitte ia în calcul companiile care au potențial, dar încă îndeplinesc condițiile pentru a intra în categoria principală. Astfel, businessurile care au venituri anuale de peste 30.000 de euro în ultimii trei ani (2017–2019) sunt incluse în categoriaMai multe informații despre programul Deloitte Central Europe Technology Fast 50 sunt disponibile aici furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul public și privat provenind din industrii variate. Patru din cinci companii prezente în topul Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a aborda provocări de business complexe. Obiectivul Deloitte este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor peste 330.000 de profesioniști ai săi.este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță în management și consultanță financiară, servicii de managementul riscului, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 2.000 de profesioniști.Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre