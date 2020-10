Studiu Deloitte: îngrijorarea europenilor în legătură cu problemele financiare și cu locul de muncă a scăzut în primele patru luni de la relaxarea restricțiilor adoptate în contextul COVID-19

Dosare Juridice - Studiu

De asemenea, studiul arată că siguranța rămâne o preocupare pentru consumatorii europeni, având în vedere că. Germanii sunt cei mai îngrijorați în acest sens (55%), urmați îndeaproape de polonezi (51%), iar la polul opus se află belgienii (40%). Cu toate acestea, consumatorii își păstrează preferințele pentru, aproape trei sferturi dintre respondenți intenționând să meargă în magazine pentru„Relaxarea restricțiilor adoptate în contextul pandemiei de COVID-19 a fost unul dintre factorii care au contribuit la o scădere a anxietății resimțită de consumatori cu privire la bunăstarea fizică și problemele financiare în perioada stării de urgență. În România, observăm tendințe similare celor europene care au condus la o ușoară creștere a consumului în intervalul mai-august 2020, conform datelor INS, susținută în principal de segmente precum echipamentele IT și de telecomunicații și comerțul bunurilor nealimentare”, a spusRezultatele mai arată și că, în intervalul de timp scurs de la relaxarea restricțiilor,– ponderea respondenților care vor să cheltuie mai mult pe astfel de bunuri a scăzut de la 20% în mai 2020, la 12% la finalul lui august. De asemenea, după ce, în luna mai, 24% dintre respondenți spuneau că vor să cheltuie mai mult pe alimente, ponderea acestora a ajuns la 16% în august.Analizând comportamentul de consum,, care intenționează să cumpere mai mult de la producători locali, chiar dacă bunurile sunt mai scumpe,. Patru din zece europeni se declară, care cumpără spontan articole de care nu au neapărat nevoie, dar pentru care găsesc oferte convenabile, acest profil fiind cel mai des întâlnit în rândulși al. Următoarele profiluri din punctul de vedere al ponderii în rândul europenilor sunt al, care cumpără mai degrabă din magazine de proximitate, și al, cumpărând produse ce pot acoperi mai mult decât nevoile imediate.Studiul Deloitte State of Consumer Tracker este realizat în baza unor chestionare on-line aplicate bilunar în Australia, Belgia, Canada, Chile, China, Coreea de Sud, Franța, Germania, India, Irlanda, Italia, Japonia, Marea Britanie, Mexic, Olanda, Polonia, Spania și Statele Unite.Mai multe detalii despre studiul global sunt disponibile aici . În plus, rezultatele chestionarelor aplicate de Deloitte pe LinkedIn privind tendințele comportamentului consumatorilor români în perioada pandemiei pot fi consultate aici furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul public și privat provenind din industrii variate. Patru din cinci companii prezente în topul Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a aborda provocări de business complexe. Obiectivul Deloitte este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor peste 330.000 de profesioniști ai săi.este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță în management și consultanță financiară, servicii de managementul riscului, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 2.000 de profesioniști.Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre