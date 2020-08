webPR: Revolut este compania de tehnologie cu cea mai rapidă creștere din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, potrivit celui mai recent top Deloitte Fast 500

Deloitte Technology Fast 50

„Suntem încântați că am ajuns în topul clasamentului. În prezent, 12 milioane de oameni folosesc Revolut pentru a-și gestiona și îmbunătăți finanțele, iar creșterea pe care am înregistrat-o confirmă faptul că oamenii sunt în căutarea unor modalități alternative de administrare a banilor”, a spusCâștigătorii ediției EMEA Fast 500 au fost selectați în funcție de creșterea veniturilor înregistrate în anii fiscali din perioada 2015-2018, ceea ce a plasat Revolut, companie fintech din Marea Britanie fondată în 2015, pe primul loc în top, cu o medie a creșterii veniturilor de 39.754%. Competiția include companii din 22 de țări care au înregistrat în medie o rată de creștere de 1.258% în 2019. Dintre companiile românești incluse în clasament, Tremend are o creștere medie a veniturilor cu 336%, urmată de Piconet (209%), Trencadis (167%) și Qualitance (162%).„Recunoașterea companiilor românești reflectă evoluția continuă a ecosistemului local de tehnologie, majoritatea dintre acestea ajungând să activeze la nivel internațional. Performanța înregistrată de companiile locale este unul dintre factorii care ajută la consolidarea poziționării României pe harta Europei în materie de oportunități pentru startup-uri și tehnologie, cu mult înaintea altor țări. Merită felicitări pentru efortul și consecvența lor”, a spusCompetiția Deloitte EMEA Technology Fast 500 include automat companii care au fost recunoscute anterior de clasamentul, pentru care înscrierile se desfășoară în această perioadă . Pentru a fi considerate eligibile în topul Fast 50, companiile trebuie să aibă venituri operaționale anuale de minimum 50.000 de euro în primii trei ani (2016-2018) și de cel puțin 100.000 de euro în 2019, să aibă sediul central în Europa Centrală și să dezvolte sau să producă tehnologii patentate sau să dețină drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora.furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul public și privat provenind din industrii variate. Patru din cinci companii prezente în topul Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a aborda provocări de business complexe. Obiectivul Deloitte este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor peste 312.000 de profesioniști ai săi.este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță în management și consultanță financiară, servicii de managementul riscului, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 1.700 de profesioniști.Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre