Deloitte România continuă să-și consolideze prezența regională și l-a numit pe Horațiu Pîrvulescu în funcția de Partener Audit și lider al practicii din Timișoara

Articol webPR

„Prezența de 12 ani a Deloitte în Timișoara va deveni mai solidă odată cu venirea lui Horațiu Pîrvulescu în echipa regională. El va contribui la dezvoltarea practicii de audit, precum și la conectarea pieței locale cu soluțiile noastre fiscale, juridice și de consultanță financiară, pentru a sprijini antreprenorii și executivii de top din vestul țării să-și valorifice la maximum potențialul de business”, a spusHoratiu Pîrvulescu a acumulat experiența în domeniul financiar-contabil lucrând în firme din domeniul serviciilor profesionale, în cadrul cărora și-a început cariera ca asistent audit și a avansat până la poziția de partener, precum și deținând rolul de director financiar în companii din domeniul industriei și al ospitalității. Înainte de a se alătura Deloitte, a lucrat pentru o altă firmă din Big 4. Este membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) și al Association of Chartered Certified Accountants (FCCA). Are un MBA în marketing și dezvoltare de business la Universitatea McGill din Canada și este licențiat în inginerie mecanică.Deloitte România are prezență regională din 2008. Birourile sale din Timișoara și Cluj-Napoca oferă servicii de audit, servicii fiscale și juridice prin intermediul echipei locale de experți, și facilitează accesul clienților la toate tipurile de servicii oferite de profesioniștii aflați în București.furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul public și privat provenind din industrii variate. Patru din cinci companii prezente în topul Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a aborda provocări de business complexe. Obiectivul Deloitte este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor peste 312.000 de profesioniști ai săi.este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal România, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță în management și consultanță financiară, servicii de managementul riscului, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 1.700 de profesioniști.Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre