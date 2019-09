Ai de recuperat TVA din alt stat UE? Vezi până când poți să depui cererea de rambursare

Dosare Juridice - Fiscalitate

Demersul poate părea solicitant și recomandăm o evaluare a sumelor implicate pentru a decide oportunitatea de a cere restituirea taxei.Procedura rambursării TVA achitată în alte state membre este reglementată de Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008, care a fost transpusă în legislația fiecărui stat membru. Această procedură nu este dificilă, însă pașii trebuie urmați cu atenție și termenele, respectate cu strictețe.În România, orice persoană impozabilă stabilită local poate obține rambursarea TVA aferentă achizițiilor de bunuri/servicii și importurilor efectuate în alte state membre. Condiția esențială pe care trebuie să o îndeplinească solicitantul este să fi efectuat operațiuni care dau drept de deducere a TVA.În plus, solicitantul nu trebuie să fie stabilit în statul membru în care a efectuat respectivele achiziții și să nu fi efectuat livrări bunuri/prestări de servicii pe teritoriul acelui stat pentru care este persoana obligată la plata taxei.Cele mai frecvente tipuri de achiziții sunt serviciile de cazare și restaurant, cheltuielile de deplasare, combustibilul, accesul la târguri și expoziții.Astfel, daca aveți un cod valid de TVA și efectuați operațiuni cu drept de deducere în România, va recomandăm să efectuați o analiză a sumelor reprezentând TVA achitată în alte state membre unde nu sunteți stabiliți/înregistrați în scopuri de TVA.Perioada pentru care se poate solicita rambursarea TVA este cuprinsă între trei luni și un an, excepție făcând situația în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic.În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de trei luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 de euro. Pentru perioadele de rambursare de un an calendaristic sau perioada rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 de euro.Dacă sunt îndeplinite condițiile și validate pragurile, persoana impozabilă poate depune ode rambursare (pe cale electronică) până pepentru TVA achitată pe parcursul anului 2018. În cazul în care baza impozabilă menționată pe factură sau documentul de import depășește 1.000 de euro, respectiv 250 de euro, în cazul facturilor pentru combustibil, statul membru de rambursare poate solicita anexarea documentelor. Pentru a câștiga timp, recomandarea noastră este să atașați aceste documente odată cu depunerea cererii de rambursare.Cererea se depune prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de autoritățile fiscale din România și aplicantul primește o confirmare de primire. În continuare, autoritățile române transmit cererea de rambursare către statul membru relevant.Atragem atenția asupra faptului că statul membru de rambursare poate stabili limba în care solicitantul trebuie să furnizeze informațiile din cererea de rambursare sau eventualele informații suplimentare. Spre exemplu, când România este statul de rambursare, toate solicitările de informații suplimentare, decizii sau comunicări sunt transmise în limba română către solicitanții din alte țări. Acest fapt îngreunează procesul și întârzie timpul de răspuns al persoanelor impozabile stabilite în alte state membre.Termenul de soluționare a cererii de rambursare este între patru și opt luni de la data la care statul membru de rambursare primește cererea. Recomandăm verificarea regulată a datelor din Spațiul Privat Virtual (serviciul ANAF prin care se realizează comunicarea electronică a informațiilor între contribuabili și autoritatea fiscală) pentru a răspunde eventualelor solicitări de informații în timp util.În cazul în care cererea se aprobă, rambursarea sumei este efectuată de către statul membru de rambursare în termen de zece zile lucrătoare de la data expirării termenului de patru luni sau, în cazul în care au fost solicitate informații suplimentare sau alte informații ulterioare, de maximum opt luni.cele de mai sus, în cazul în care sunteți o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România și efectuați operațiuni cu drept de deducere, poate fi util să verificați sumele TVA achitate în 2018 în alte state membre și să analizați obligația de înregistrare/stabilire din perspectiva TVA în aceste state membre. De asemenea, este important să validați pragurile minime menționate relevante pentru fiecare stat membru (valoare TVA minimă achitată 400 de euro, respectiv 50 de euro), să confirmați dreptul de deducere (existența documentelor suport) și, desigur, să depuneți cererea de rambursare TVA până la 30 septembrie 2019.Procedura nu este dificilă, însă diavolul se ascunde în detalii!Material de opinie de Ramona Țariuc, Director Taxe Indirecte, și Cătălina Cojocaru, Manager Taxe Indirecte, Deloitte România