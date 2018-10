Companiile care au tranzacții cu nerezidenți, vizate de noi reguli de impozitare

Dosare Juridice - Tranzacții transfrontaliere

Deși MLI încă nu produce efecte, urmând ca procesul de ratificare să se realizeze in viitor (estimativ, la jumătatea anului 2019), România a notificat deja opțiunile de implementare a acestuia. Prin urmare, societățile care efectuează plăți către nerezidenți au la dispoziție o perioadă în care pot evalua impactul MLI asupra activității lor pentru a fi mai bine pregătite la momentul intrării lui în vigoare.MLI, realizat prin eforturile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), vizează implementarea măsurilor din planul BEPS (de combatere a Erodării Bazei Impozabile şi a Transferului Profiturilor) prin modificarea tratatelor fiscale bilaterale deja încheiate de state.Astfel, MLI are rolul de a modifica convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate între state rapid și coordonat, fără a mai fi nevoie de negocieri bilaterale.Printre măsurile aduse de MLI se numără modificări la nivelul conceptelor de rezidență fiscală și utilizarea abuzivă a tratatelor, dar și noi reguli privind impozitarea dobânzilor, dividendelor sau a câștigurilor de capital.MLI a intrat în vigoare la nivel internațional pe 1 iulie 2018, la un an de la data ceremoniei de semnare de la Paris la care și România a luat parte.Flexibilitatea este una din principalele caracteristici ale MLI. Astfel, deși acesta cuprinde mai multe măsuri, fiecare stat are opțiunea de a alege ce alternativa dorește să implementeze. Mai mult, pentru fiecare măsură există diverse opțiuni din care statele pot alege.Pentru a analiza prevederile MLI aplicabile României, în plus față de optiunile alese de România pentru implementare, trebuie luate în considerare de asemenea notificările și rezervele celuilalt stat parte la o Conventie de Evitare a Dublei Impuneri.Este important de menționat că, de la momentul intrării în vigoare în România, trebuie analizate concomitent atât prevederile Convențiilor de Evitare a Dublei Impuneri, cât și cele ale MLI, existând posibilitatea să fie realizată o versiune consolidată ale tratatelor fiscale în vigoare care să includă și modificările aduse de MLI. Însă acest lucru nu este obligatoriu, fiind lăsat la latitudinea fiecărei jurisdicții.Un articol semnat de Andreea Geacu, Senior Manager Deloitte România și Cristina Manea, Senior Consultant Deloitte România