Cat de bine ne cunoastem partenerii de business pentru a asigura deducerea TVA?

Dosare Juridice - Fiscalitate​

Deducerea TVA poate fi refuzata de autoritatile fiscale pe motiv ca respectivul contribuabil a stiut/ar fi trebuit sa stie ca a fost implicat intr-o frauda de TVA care a intervenit in amonte sau in aval in lantul de livrari/prestari. Jurisprudenta europeana in materie de TVA a analizat acest aspect de mai multi ani, insa de la 1 ianuarie 2018, aceasta prevedere a fost introdusa si in Codul Fiscal prin OUG 79/2018.

In aceste conditii, sarcina probei revine autoritatilor fiscale. In cazul in care exista dovezi ca persoana stia, fapta se va analiza, cel mai probabil, si in baza principiilor din sfera penalului.

Ori, in practica, va fi interesant de urmarit cum vor judeca si proba autoritatile fiscale astfel de cazuri. Experienta trecutului ne arata ca autoritatile fiscale contestau deducerea TVA la nivelul cumparatorului imediat ce descopereau ca furnizorul nu si-a achitat obligatiile de TVA ori nu a raportat livrarile/prestarile.

Verificarea conditiilor de forma ale facturii (intrucat neindeplinirea acestora continua sa fie una dintre cauzele pentru respingerea deducerii TVA, desi jurisprudenta europeana contrazice practica autoritatilor fiscale) si analizarea contractelor/comenzilor prilejuieste observarea altor elemente care pot constitui indicii referitoare la situatia partenerilor de business.

Totodata, in cazul achizitiilor locale urmate de livrarilor intracomunitare scutite de TVA trebuie analizate documentele de transport pentru a verifica existenta unor neconcordante cu privire la adresa de expediere. O alta situatie se refera la intermediarii ce actioneaza in contul mai multor clienti, caz in care este recomandat sa se verifice daca acestia detin o imputernicire in acest sens.

Un articol semnat de Ana Maria Sabiescu, Manager Deloitte Romania

Astfel, autoritatile fiscale au dreptul sa refuze deducerea TVA daca, dupa administrarea mijloacelor de proba prevazute de lege, pot demonstra dincolo de orice indoiala ca persoana impozabila stia sau ar fi trebuit sa stie ca operatiunea invocata pentru a justifica dreptul de deducere era implicata intr-o frauda privind TVA.Insa, daca organele fiscale considera ca persoana vizata ar fi trebuit sa stie, rezulta ca exista doar anumite indicii ale implicarii in frauda, indicii pentru care autoritatile fiscale ar trebui sa prezinte probe. Probele ar trebui sa demonstreze, dincolo de orice indoiala, ca respectiva companie ar fi trebuit sa stie de existenta unei fraude.Acest al doilea caz, cel in care ne punem intrebarea daca ar fi trebuit sa stim de implicare intr-o frauda de TVA, este cel care ii va pune pe contribuabili in situatia de a intreprinde demersuri pentru cunoasterea partenerilor de business. In practica, se va ajunge in situatia in care companiile vor ajunge sa implementeze proceduri de tipul "know your client" pentru a se asigura ca nu vor intampina dificultati pe durata controalelor fiscale.Din experienta noastra, exista o serie de indicii care ar trebui sa fie luate in considerare de catre departamentele financiare, cum ar fi: tranzactii in lant cu diminuarea pretului, primirea de instructiuni de a achita pretul intr-un alt cont bancar, servicii prestate de companii ce nu au angajati proprii si nici subcontractori ori asa zilele oportunitati de afaceri "too good to be true".Diligentele implementate pot demara de la verificarea partenerilor in registrele publice de pe site-urile ANAF/Ministerul de Finante/VIES, urmand ca ulterior sa fie adaptate industriei in care compania activeaza. Verificarea partenerilor ar trebui sa urmareasca, spre exemplu, daca partenerul este inregistrat in scopuri de TVA, daca are active ori angajati sau are reprezentanti credibili etc. De asemenea, ar mai trebui analizat daca termenul de plata nu este unul atipic pentru un anumit tip de tranzactie, daca plata nu este in numerar, intr-un alt cont alt partenerului sau este solicitat un avans fara nicio alta mentiune.Diligentele implementate pot reprezenta, in cazul unui control fiscal, argumentele pentru a demonstra ca nu ar fi trebuit sa stiu de existenta unei fraude intrucat s-au intreprins verificari si nu s-au descoperit nereguli. Insa, daca lipsesc orice proceduri de preventie, creste riscul ca autoritatile sa refuze deducerea TVA in masura in care se descopera o frauda pe lant.