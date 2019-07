Contractul de vânzare a unui imobil - ce documente sunt necesare și ce avem de făcut?

Dosare Juridice - Vânzare imobile

Fie că este vorba despre un apartament, o casa sau un teren, subiectul vânzării sau cumpărării de imobile este foarte frecvent întâlnit pe piață. Pe lângă întrunirea caracteristicilor "tehnice" - locație, suprafață, compartimentare -, potențialul cumpărător trebuie să realizeze o serie de verificări prealabile pentru a lua o decizie informată. În paralel, proprietarul trebuie să pregătească un dosar complet pentru imobil, care să conțină atât actele de proprietate, dar și alte documente punctuale, necesare pentru încheierea valabilă a tranzacției.

Acest articol își propune să enumere pașii generali pe care părțile trebuie să îi aibă în vedere la încheierea unui contract de vânzare pentru un imobil, pentru a anticipa implicațiile practice ale unei astfel de operațiuni.

1. Verificări preliminare

O achiziție imobiliară presupune mai mult decât simpla identificare a imobilului care corespunde cerințelor cumpărătorului și negocierea prețului cu proprietarul. Odată "bifate" aspectele funcționale și comerciale, imobilul trebuie să facă și obiectul anumitor cercetări ce țin mai degrabă de zona juridică sau tehnică.

Examinarea imobilului

Altfel, dacă se constată existența unui viciu ascuns ulterior încheierii contractului de vânzare, cumpărătorul va avea la îndemână din punct de vedere juridic alternative specifice de remediere - de exemplu, înlăturarea viciilor pe cheltuiala proprietarului, o reducere de preț sau chiar rezoluțiunea vânzării, în cazuri extreme. Va fi considerat ascuns acel viciu care, la data predării imobilului, nu putea fi descoperit fără asistență de specialitate de către un cumpărător prudent și diligent. Criteriul cumpăratorului prudent și diligent va fi aplicat de la caz la caz, în mod evident mai strict în cazul unui cumpărător profesionist.

De exemplu, cum un viciu întâlnit frecvent în practică este acela al infiltrațiilor pluviale, este recomandat ca examinarea imobilului ce se dorește a fi achiziționat să aibă in vedere si acest lucru.

Un minim necesar este solicitarea unui extras de carte funciară recent pentru imobil pentru a verifica atât descrierea acestuia - suprafețe, compartimentare, regim -, cât și faptul că vânzătorul este înscris ca proprietar actual al imobilului respectiv. De asemenea, se impune și o verificare la nivelul sarcinilor, în sensul de a identifica dacă există vreun drept specific în favoarea unei terțe părți (de exemplu, ipoteca în favoarea unei bănci finanțatoare), pentru a anticipa si îndeplini eventuale formalități specifice anterior perfectării tranzacției.

2. Dosarul de documente pentru vânzare

Acesta face dovada achitării tuturor obligațiilor de plată datorate autorităților administrației publice locale de către proprietar și se elibereaza de către organul fiscal competent, la cererea proprietarului. Certificatul este valabil pentru 30 de zile, prin urmare formalitățile pentru obținerea lui trebuie organizate în preajma semnării contractului de vânzare. Indiferent de tipul de imobil care face obiectul de înstrăinare, contractele de vânzare încheiate în absența unor astfel de certificate de atestare fiscală sunt nule de drept.

Certificatul de performanță energetică a clădirii

Adeverință de la asociația de proprietari

Similar cu certificatul de atestare fiscală, și această adeverință are un termen de valabilitate de 30 de zile de la emitere, prin urmare obținerea ei trebuie de asemenea organizată în preajma datei de semnare a contractului de vânzare.

Legislatia în vigoare prevede faptul că notarul public nu va autentifica actele de înstrăinare a imobilelor fără dovada achitării la zi a datoriilor pentru serviciile de utilități publice, eliberate de furnizorii respectivelor servicii (de exemplu, electricitate, gaze naturale etc.). Plățile la zi vor fi dovedite prin prezentarea de către proprietar a setului celor mai recente facturi de utilități, precum și a dovezilor de plată a acestora. Chiar și în cazul în care, în practică, notarul public nu solicită vânzătorului prezentarea acestor documente, este recomandabil ca ele să fie cerute si verificate de cumpărător.

3. Costuri. Formalități finale

Onorariul notarial minimal se calculează prin raportare la valoarea imobilului, cu aplicarea unei formule specifice, în funcție de anumite praguri de valoare.

Pentru un imobil cu o valoare de 450.000 lei , onorariul notarial minimal va fi de aproximativ 4.105 lei +TVA.

, onorariul notarial minimal va fi de aproximativ Pentru un imobil cu o valoare de 900.000 lei , onorariul notarial minimal va fi de aproximativ 6.400 lei +TVA.

, onorariul notarial minimal va fi de aproximativ Pentru un imobil cu o valoare de 1.500.000 lei, onorariul notarial minimal va fi de aproximativ 9.040 lei +TVA.

Taxa de intabulare este 0,15% din valoarea imobilului pentru persoanele fizice, respectiv de 0,50% din valoarea imobilului pentru persoane juridice.





Cunoașterea etapelor de mai sus și a documentelor necesar a fi obținute în vederea încheierii contractului de vânzare poate ajuta părțile să salveze timp și oferă, în același timp, o premisă suficientă pentru luarea unei decizii informate. Notăm însă că, în cazul proiectelor imobiliare complexe, se impun analize mai detaliate atât a pașilor de mai sus, cât și a altor etape suplimentare impuse de specificul tranzacției.

Un articol semnat de Iustina Sima, Managing Associate și Andreea Modreanu, Paralegal - Botezatu și Asociații

