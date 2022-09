SHOWBIZ Luni, 19 Septembrie 2022, 19:26

A.C. Theodor • HotNews.ro

După ce a cheltuit 250 de milioane ca să obțină drepturile de a produce un serial despre Pământul de Mijloc, gigantul comerțului online a intervievat numeroși realizatori de prim rang, inclusiv pe frații Russo, regizorii lui „Avengers: Endgame”.

Imagine din serialul Stapanul Inelelor Foto: Amazon Studios / Planet / Profimedia Images

Mulți dintre aceia ar fi mers pe jos până în Mordor ca să-l facă, dar cel mai costisitor serial din toate timpurile este produs de doi creatori fără performanțe anterioare recunoscute de Hollywood. Patrick McKay și J.D. Payne i-au impresionat pe șefii de la Amazon, care au dat serialul pe mâna lui... Frodo și Sam. Într-adevăr, cei doi au impresionat spunând că sunt atât de subjugați de romanele lui Tolkien încât se identifică cu cele două personaje principale din „Lord of the Rings”.

Viziunea celor doi asupra serialului – care are loc cu mii de ani înainte de evenimentele din „Lord of the Rings” și chiar înainte de cele din „The Hobbit” – s-a suprapus accidental pe cea a lui Simon Tolkien, nepotul lui J.R.R. Tolkien, care controlează moștenirea bunicului său.

Tânărul Tolkien a fost impresionat și de faptul că Payne vorbea limba elfilor și l-a citat pe romancier în primele lor întrevederi. După ce și-a dat „binecuvântarea”, Amazon a făcut pasul curajos.

Este văzută drept un pariu uriaș încredințarea către McKay și Payne a unui serial despre care se spune că doar primul sezon a costat 715 milioane de dolari. Dar mulți au așteptat cu nerăbdare (25 de milioane la lansare, record absolut pentru Amazon) să vadă cum vor derula pe parcursul a 50 de ore o poveste condensată magistral în doar câteva minute de Peter Jackson în primul film al trilogiei sale, „Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring”.

După primele câteva episoade, prezentate săptămânal de Prime Video, acțiunea cam trenează, „Forbes” scrie că dialogurile sunt surprinzător de prost scrise, iar fanii apreciază că Amazon, McKay și Payne au sacrificat fidelitatea față de scrierile lui Tolkien în numele corectitudinii politice de rasă și gen.

Crticii sunt fericiți, dar aprecierile spectatorilor sunt dezamăgitoare față de așteptările de la Amazon: numai 39% pe agregatorul Rotten Tomatoes, 2,9/5 la Metacritic și un ceva mai încurajator 6,9/10 pe IMDb (e drept, ultimul este deținut de Amazon).

Surse: CNBC, The Wall Street Journal